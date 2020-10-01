Безопасность vs мошенничество: повышаем свой уровень финансовой грамотности

Покупая что-либо через интернет, вы надеетесь, что приобретаемый товар (к примеру, телеприставку) доставят своевременно и по цене, которая была задекларирована на сайте/маркетплейсе. Но всегда ли покупатель может быть уверен, что, потратив деньги, он получит заказ? И не получится ли так, что оплата ушла в неизвестном направлении, а сам товар/услуга не существуют вообще? Именно вопросы безопасной работы с банковскими и SIM-картами мобильных операторов, а также другие аспекты безопасности рассматривались в рамках пресс-конференции, проведенной в Киеве в начале сентября. В мероприятии приняли участие представители мобильных операторов, Национального Банка Украины, онлайн-площадок и др.

С началом карантина потребители массово ринулись осваивать различные торговые сайты и онлайн-маркетплейсы. Причем, часто не обращая внимания на то, где именно продается товар. Однако специалисты рекомендуют не терять бдительности при онлайн-покупках, и не производить предоплату. Подавляющее число потребителей пользуются банковскими картами, где для идентификации клиента используется так называемый банковский (мобильный) номер телефона. Мошеннику достаточно завладеть таким номером и получить доступ к банковским счетам пользователя. Простейший способ заполучить SIM-карту – просто заменить ее на новую. Самый популярный способ – замена SIM-карты, например, в связи с переходом на технологии 4G. Для этого у мобильных операторов используется примитивная процедура идентификации по нескольким последним звонкам абонента. Поэтому если ваш телефон случайно оказался вне зоны действия сети – обратите на это внимание и оперативно свяжитесь с банком/мобильным оператором для уточнения. Не доверяйте СМСкам, приходящим от мобильных операторов или из банка о зачислении денежных средств – их можно подделать. Специалисты рекомендуют проверять состояние счета самостоятельно. Не следует делиться с кем-либо информацией и сроке действия карты. Под особым контролем держите ваш PIN-код и CVV-код карты. Отдавайте предпочтение чипованным картам вместо карт с магнитной полосой.

Кстати, как отметил представитель Kyivstar Павел Даниман, по статистике оператора, за последние 9 месяцев было заменено 1 млн. SIM-карт.

Понравился сет-топ-бокс на OLX или Prom’е? Не спешите оплачивать заказ, особенно если продавец спешит с продажей. И постарайтесь проанализировать, почему продавцу срочно нужны деньги? Если продавец категорически против личной встречи и/или доставки через курьера, предлагая доставку только по почте – задумайтесь о целесообразности такого товара/услуги. Так как высока вероятность обмана и потери денег. Конечно, бывают исключения (например, доставка лотов с аукционов), но это, скорее исключение. Аргумент «коронавирус» не очень убедителен.

Мошенничество в период экономического спада – обычное явление, ибо подавляющая часть населения, к сожалению, легко внушаемы.

Продается «спутниковая тарелка» или «телик» с ценой существенно ниже рыночной? Получили СМС с уведомлением о крупном выигрыше, хотя в лотереях не участвовали, а за доставку приза просят предоплату? Тщательно подумайте о таком странном предложении…

Как отметили участники мероприятия, в сети часто появляются клоны сайтов, включая популярные площадки вроде OLX, где просят ввести подробные данные о ваших платежных картах, паспорте и т.д. Так и товар не получите, и деньги с карты могут «уплыть». Не общайтесь с продавцами через сторонние месенджеры. И не оплачиваете по ссылкам, которые предлагает продавец. За примерами обмана далеко ходить не нужно. Собрались в отпуск, заказав такси на bla-bla-car и оплатив поездку? А машина в оговоренное время не прибыла? Просто водитель из объявления реально не существует, а вместо него зарегистрировался мошенник. Зарегистрировался, набрал группу, собрал оплату и исчез. Манит круиз на роскошной яхте? Причем сайт заточен под англоязычную аудиторию, но во время общения с представителями сайта последние не владеют языком на достаточном уровне? Тщательно подумайте о таком странном предложении.

Участники презентации уверены, что игровой проект «Здолай шахрая» (game.ema.com.ua), реализованный Украинской межбанковской Ассоциацией членов платежных систем ЕМА по гранту USAID («Трансформация финансового сектора»), поможет украинским пользователям (особенно молодежи) повысить свою финансовую грамотность. Кстати, на момент презентации проекта на сайте зарегистрировались более 12550 пользователей.

Докладчик Олеся Данильченко (Украинская межбанковская Ассоциация членов платежных систем ЕМА) ознакомила со статистикой убытков по платежным картам украинских абонентов (кража денег с «пластика»). Так, средняя сумма похищенных средств из банкоматов за І квартал 2020 г. составила 540 тыс.грн., за ІІ квартал – 503 тыс. грн.

При этом если в прошлом году средний убыток по карте составлял более 2000 грн., то в текущем году – около 1120 грн.

Как отметили в ходе презентации участники мероприятия, на партнерских отношениях компании предлагают своим абонентам дополнительные «плюшки» – различные подарки и бонусы. В частности, как отметила Леся Войтицкая (НБУ), среди таких бонусов для победителей над «шахраями» – предусмотрено посещение музея НБУ и оригинальные сувениры.

По данным, которые озвучил Виктор Нобиуз (OLX), 75% пользователей признались, что могут столкнуться с «шахраями», 40% не видят проблем с проведением предоплаты за товар.

Раиса Федоровская (Ассоциация ЕМА) детально рассказала о проекте, в составе которого 56 игр (каждая длительностью от 1 до 10 минут). Решение ориентировано на широкий круг лиц (среди пользователей есть и категория 65+). В предложенных играх симулируются различные виды мошенничества (перевод денег, замена SIM-карт, обман на досках объявлений, фиктивное трудоустройство, trial-подписка на платные сервисы для «забывчивых» пользователей и др.).

На презентации также были продемонстрированы наиболее популярные «железки» – банкоматные «инструменты» для получения нелегального доступа к данным карт: накладная клавиатура, микрокамера для подглядывания кода, липучка для банкнот, считыватели информации с магнитных карт и др.

Как отметил Александр Карпов (директор Ассоциации ЕМА), для повышения безопасности высокорисковых операций (разблокировка банковских карт, регистрация новых пользователей и т.д.). Ассоциация в сотрудничестве с операторами запускают услугу проверки SIM-карт через API по всем трем мобильным операторам. В частности, планируется верификация факта замены SIM-карты в заданный период. Кроме того в текущем году запускается сервис идентификации личности в связке: абонент – номер телефона и номер карты абонента. Это позволит обезопасить рисковые операции.

К сожалению, по результатам проведенного не так давно опроса украинских пользователей, уровень финансовой грамотности оказался не просто крайне низким, но и наинизшим в Европе. В то время как у европейских жителей этот показатель наиболее высок у возрастной категории 25-34 лет. Поэтому обучение молодежи – одно из приоритетных сейчас направлений. Это может быть урок в школе, игра и другие формы общения. Кстати, по данным исследования, определенный процент населения в Украине подвержены атакам «шахраїв». Остается надеяться, что предложенный игровой информационный продукт поможет решить указанные проблемы.

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