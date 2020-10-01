Киевстар расширил список приложений, которыми абонеты могут пользоваться безлимитно. В течение октября оператор не будет списывать мегабайты за пользование Instagram, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, безлим работает как для действующих, так и для новых абонентов предоплаты или контракта. Для свободного пользования Instagram без списания мегабайт клиенту необходимо лишь иметь оплаченный пакет услуг согласно условиям тарифного плана.

«Больше 4 миллионов наших абонентов используют Instagram каждый день, поэтому мы не списываем за него мегабайты во многих тарифах. А в течение всего октября мы делаем приложение безлимитным для всех абонентов независимо от их тарифов, чтобы они сэкономили гигабайта трафика и убедились в преимуществах безлима», — отметил директор по маркетингу Киевстар Павел Даниман.

Напомним, в сентябре Киевстар сделал больше сервисов безлимитными для своих абонентов. Оператор обновил линейку тарифов «Без границ», увеличив количество приложений с безлимитным доступом. В частности, мегабайты теперь не будут списываться при пользовании соцсетью Tik Tok и сервисом Apple TV.

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