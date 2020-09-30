«Зеонбуд» подал в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания документы на продление лицензии. У провайдера еще с 2014 года имеется одно предупреждение от регулятора, передает Детектор Медиа.

По словам члена Нацсовета Александра Ильяшенко, подать документы на продление лицензии провайдеру необходимо не менее чем за 60 дней до окончания срока ее действия. У «Зеонбуда» срок выходит 9 декабря.

«Зеонбуду» регулятором была назначена внеплановая проверка, несмотря на то, что вещателем он не является. Нацсовет принял такое решение в мае 2020 года, поскольку провайдер не выполнил обязательство поинформировать граждан об угрозе чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса.

Однако осуществить проверку Нацсовет не может, поскольку документ, разрешающий безвыездные проверки в условиях карантина, все еще находится на регистрации в Министерстве юстиции.

К тому же, у «Зеонбуда» есть еще одно неотмененное предупреждение, которое он получил в 2014 году за невыполнение условий лицензии по раскодирования сигнала телеканалов. Как отметил Александ Ильяшенко, были еще несколько предупреждений, но провайдер оспорил их в суде и выиграл дела по ним.

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