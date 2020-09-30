Google обязала разработчиков использовать платежную систему компании для покупок в приложениях. Собственная система Google взимает 30% комиссии с платежей, передает НВ Бизнес.

Согласно данным, подобная система работает у Apple. С сегодняшнего дня взимать 30% комиссии с разработчиков будет и Google.

В компании говорят о том, что внутренняя политика компании и раньше предполагала использование разработчиками платежной системы Google для покупок в приложениях в Google Play Store. Однако это не было обязательным условием.

«Мы хотим быть уверены в том, что наши правила ясны и актуальны, чтобы их можно было применять последовательно и справедливо ко всем разработчикам, и поэтому мы уточнили формулировку в нашей политике платежей», — сообщили в Google.

При этом отмечается, что 97% разработчиков компании и раньше соблюдали это правило. Однако некоторые все же покупали приложения напрямую с карты. К примеру, Netflix и Spotify можно приобрести без привязки к аккаунту Google.

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