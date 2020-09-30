Google обновила свою фирменную клавиатуру Gboard для Android TV. Клавиатура стала более компактной и получила голосовой набор по умолчанию во всех приложениях, передает iXBT.com.

Сообщается, что в обновленная клавиатура стала более компактной, в сравнении с предыдущей версией Gboard, занимающей всю ширину дисплея. Теперь клавиатура занимает только часть экрана. Хотя, по словам первых пользователей, в некоторых приложениях клавиатура все же растягивается на весь дисплей, однако это, вероятно, оставшиеся баги.

Кроме того, новая версия Gboard позволяет пользователям свободно пользоваться голосовым вводом во всех приложениях. Ранее эта возможность зависела от того, добавил ли производитель приложения поддержку данной функции.

Отмечается, что Google только начала распространять обновленную версию Gboard, поэтому обновление появляется постепенно на стороне сервера. Установка последней версии пока еще не гарантирует получение новой клавиатуры.

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