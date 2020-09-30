В Европе наблюдается «явное отставание» в плане запуска коммерческих сетей 5G. В настоящее время данная услуга предоставляется менее чем в половине стран – членов ЕС. Об этом говорится в аналитическом докладе, опубликованном Европейским круглым столом промышленников (ERT).

Авторы документа пишут о растущем беспокойстве в связи сильным отставанием Европы от других регионов мира – несмотря на то, что на территории Европы находятся две ведущие компании, производящие элементы инфраструктуры мобильной связи и принимающие активное участие в развёртывании этой технологии.

В документе также указывается на то, что последствия такого отставания являются многомерными, оказывая влияние на степень доступа граждан к услугам более скоростной связи, виртуальной и дополненной реальности, а также на конкурентоспособность промышленности в таких областях, как искусственный интеллект, обмен данными B2B, кибербезопасность и Интернет вещей.

В ERT подчеркнули тот факт, что в странах-членах ЕС, активно развивающих технологию 5G, на миллион жителей приходится всего десять базовых станций 5G. Для сравнения в Южной Корее на миллион граждан приходится 1 500 базовых станций 5G.

Если говорить о модернизации базовых станций 4G до уровня 5G, то в Европе таким образом был обновлён лишь 1% базовых станций, при этом в Южной Корее было обновлено 98% станций. Наконец, анализ показал, что доля подписчиков, использующих сети 4G, составляла в 2019 году в Европе около 70%, что значительно ниже, чем в США, Китае и Южной Корее, где она достигает примерно 90%.

В докладе также отмечается, что две трети стран ЕС-27 еще не распределили средний частотный диапазон (полоса 3-5 ГГц), тогда как Южная Корея и Китай распределили частоты в этой части спектра в июне 2018 и 2019 годов соответственно.

«Ускорение цифровой трансформации, наблюдавшееся в первой половине года, стала явным и своевременным напоминанием о том, что Европе срочно необходимо инвестировать в развёртывание 5G. Европа обладает значительными промышленными мощностями, которые способны оказать поддержку развёртыванию сетей 5G, но, как показал этот оценочный доклад, она отстаёт от других регионов как в плане коммерциализации, так и в плане развития инфраструктуры 5G. По состоянию на весну текущего года лишь треть стран ЕС выделила частотный ресурс в среднем диапазоне, что заставляет нас говорить о серьёзном отставании от Южной Кореи, Китая и других стран. Нам следует действовать активнее, – говорит Мартин Лундштедт, председатель комитета ERT по вопросам цифровой трансформации. – Для того чтобы сократить разрыв, нам необходимо заключить «европейскую сделку» по развёртыванию 5G, которая обеспечит более согласованный подход к использованию частотного ресурса, необходимого для работы сетей 5G, его распределению и эксплуатации, а также выработать более эффективные нормативные стимулы для частных инвестиций. Технология 5G является основой нашего цифрового будущего, а сами цифровые технологии в свою очередь откроют возможности для перехода к новой энергетике, инновационным проектам и формированию совершенно нового мира возможностей трудоустройства. Это всё чрезвычайно важно для успеха «зелёного курса» ЕС. Все здесь взаимосвязано – вот почему технология 5G представляет собой столь фундаментальную часть уравнения».

В ERT также подчёркивают, что Европа отстаёт от других регионов в сфере предоставления масштабных коммерческих услуг 5G. Например, компания Verizon в США запустила коммерческую сеть 5G с использованием частот высокого диапазона в апреле 2019 года. В то же время первые коммерческие сети 5G в Европе были запущены лишь три месяца спустя, да и то – лишь в семи странах. При этом в ряде стран и по сей день отсутствуют коммерческие сети 5G. В целом, по данным ERT, коммерческие сети 5G запустили лишь 13 стран-членов ЕС.

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