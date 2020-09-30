Аналитическая компания Counterpoint Research подвела итоги августа относительно состояния мирового рынка смартфонов. Huawei потеряла лидерство в рейтинге самых популярных брендов смартфонов, уступив первенство Samsung, передает 3Dnews.

Сообщается, что еще во втором квартале текущего года Huawei лидировала в глобальном масштабе и занимала на рынке долю в 20%. Samsung в то же время хоть и имела похожий успех, все же занимала второе место. За ними следовали Apple (11%), Xiaomi (10%) и OPPO (9%).

По итогам августа доля Huawei значительно снизилась и составила 16%. В свою очередь южнокорейская Samsung смогла улучшить свои показатели до 22%. Apple и Xiaomi сохранили свои места в рейтинге, получив долю в 12% и 11% соответственно.

Напомним, недавно Counterpoint Research подсчитала, что в результате пандемии смартфоны подорожали в среднем на 10%. Причиной этому послужило формирование сегмента устройств с поддержкой технологии 5G, чья стоимость была весьма высокой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.