Покупать бытовую электронику через интернет достаточно просто – потенциальным покупателям таких товаров, как проигрыватели Blu-ray дисков, смартфоны, ноутбуки и телевизоры предлагается широкий выбор цен, условий и вариантов покупки.

Однако такое разнообразие может вызвать замешательство у неискушённого покупателя. Чтобы получить максимальную выгоду от покупки товаров через интернет, необходимо тщательно подготовиться к этому событию – собственно, точно так же, как и к походу в местный торговый центр, продающий аналогичные товары.

Старайтесь не покупать первую попавшуюся вещь, найденную в интернет-магазине, дабы избежать возможного разочарования. А для начала – ознакомьтесь с советами, приведенными ниже, которые помогут находить лучшую электронику по лучшим ценам и избегать возможных негативных аспектов, которые иногда возникают в процессе таких покупок.

Совет №1: Компания/Web-сайт

Поиск компании или web-сайта, на котором можно найти нужные товары, является важным фактором при покупке бытовой электроники. Более дешёвые товары очень часто предлагаются на сайтах, созданных мошенниками с целью введения людей в заблуждение. Они могут продавать товары, которые им не принадлежат или которых вовсе не существует. Соответственно, покупатель ничего от них не получит. Вернуть или обменять купленный на таких сайтах товар часто очень сложно, а то и вовсе невозможно.

Некоторые сайты предлагают товары низкого качества или изделия, восстановленные после поломки, которые могут работать некорректно. Поэтому советуем изучить историю компании/web-сайта, прежде чем делать покупку и доверяйте лишь известным брендам.

Совет №2: Безопасность web-сайта

Никогда не вводите данные своей кредитной карточки или другую личную информацию на незащищённом web-сайте. Это может стать причиной множества проблем, которые в итоге могут привести к подделке личных данных, краже кредитных карт и многим другим неприятным ситуациям. Заранее проверьте наличие шифрования на сайте компании, посмотрев на адрес web-сайта вверху страницы. Если вы увидите символ блокировки, а также аббревиатуру «https» вместо «http», это означает, что сайт безопасен.

Если сайт небезопасен, не вводите свою информацию. Всё очень просто. Никогда не рискуйте, ведь существует множество сайтов, предлагающих отличную электронику и дающих гарантии безопасности при совершении покупок.

Среди таких сайтов можно назвать и пользующийся популярностью в Украине интернет-магазин DomComfort, который кроме гарантий также предоставляет покупателям услугу «Мгновенная рассрочка онлайн на бытовую технику и электронику». Оформить рассрочку могут все покупатели достигшие 18-летнего возраста. Для этого не нужны ни справка о доходах, ни кредитная история. Также интернет-магазином предоставляется возможность приобретения товаров в рассрочку без первого взноса и последующей оплатой только фиксированного ежемесячного платежа.

Совет №3: Есть ли гарантия?

Никогда не покупайте изделия бытовой электроники, на которые не даётся гарантия. Гарантия защищает потребителя в том случае, когда приобретённый продукт перестанет работать вскоре после его покупки или если товар не оправдает ожиданий после доставки. Существует два типа гарантий, на которые стоит обратить внимание: гарантия производителя и гарантия продавца.

Гарантия производителя является наиболее важной, поскольку она даёт более надёжную защиту в течение более длительного периода времени, хотя в целом оба типа гарантии делают процесс покупки менее напряжённым. Ищите товары, на которые даётся обе гарантии, и старайтесь не покупать изделия, на которые не даётся гарантии производителя.

Совет №4: Имя бренда – важно

Некоторые люди утверждают, что имя бренда не является важным фактором, однако это не так. Одни бренды знамениты своей качественной продукцией и отличным гарантийным обслуживанием, тогда как другие имеют совершенно противоположную репутацию. Когда мы покупаем бытовую электронику, то надеемся получить качество, удобство в использовании и длительный срок службы. Именно так и случается, когда приобретаются товары производства известных брендов. Поэтому изучите информацию о производителе перед покупкой товара, если, конечно, вы не слишком хорошо знакомы со списком самых надёжных брендов, выпускающих электронику.

В интернете есть масса web-сайтов, предлагающих информацию о различных брендах, выпускающих электронику, на которых можно найти интересующие сведения. Кроме того, советуем обязательно изучить информацию по модели устройства, которое планируется к покупке. Ведь никто не хочет, чтобы товар доставили на дом лишь для того, чтобы обнаружить, что это совсем не то, что ожидалось. Во избежание такой неприятности внимательно изучите всю информацию о характеристиках изделия.

Совет №5: Репутация web-сайта

Репутация web-сайта определяется качеством товаров, услуг, ценовой политикой и отзывами клиентов. Перед тем, как делать покупки через сайт, узнайте, что думают об этой компании другие. Это может спасти от непредвиденных ситуаций. На многих web-сайтах есть раздел с обзорами и отзывами, которые дадут возможность узнать больше о компании. Используйте различные законные источники для поиска информации о web-сайте, дабы не связываться с сайтами, которые не заслуживают доверия.

Как потребители мы полагаемся на советы продавца или информацию из обзоров. Однако, при покупке изделий, которые подключаются к сети, мы имеем право ставить важные вопросы – в частности, такие как:

Возникают ли проблемы с программным обеспечением, и сколько требуется времени для того, чтобы это исправить? Каковы временные рамки для получения регулярной поддержки покупателя (сервис, ответы на вопросы)? Ведёт ли поставщик активный диалог с покупателями и прочими лицами с целью контроля над безопасностью своих продуктов? Какова их политика в области решения возникающих проблем и соответствует ли она отраслевым требованиям или стандартам?

Совет №6: Обзор продукта

После того, как изучена репутация web-сайта и произведён выбор интересующего изделия, самое время изучить их обзоры. На тех же web-сайтах, где вы искали информацию о компаниях, как правило, можно найти также много информации о продаваемых продуктах. Просто введите название бренда, продукта и номер модели, чтобы узнать важные детали, которые дадут полную уверенность при покупке электроники.

Если есть люди, не довольные качеством заинтересовавшего вас продукта, вы узнаете эту информацию, изучив обзоры. Аналогичным образом вы узнаете и о том, является ли данный продукт таким, которым люди не нарадоваться.

Совет №7: Попробуйте товар перед покупкой

Разумеется, покупатель не может непосредственно отправится на склад электронного магазина, если он расположен на другом конце страны или за её пределами. Однако можно заглянуть в ближайший магазин бытовой электроники, чтобы опробовать товар, прежде чем покупать его через интернет-магазин.

Есть множество магазинов, торгующих бытовой электроникой, которые позволяют просто попробовать, как работает устройство, прежде чем вкладывать в его приобретение деньги, заработанные тяжёлым трудом. Пользователь совершенно не обязан покупать товар лишь потому, что попробовал, как он работает. Всё, что необходимо для того, чтобы опробовать продукт, – это выделить несколько минут на то, чтобы посетить магазин и поговорить с продавцом.

Тестирование в работе таких электронных устройств, как персональные компьютеры и цифровые камеры, даёт возможность убедиться в том, что в итоге будет получен продукт, удобный в эксплуатации. Разумеется, опробовать продукт перед его покупкой вовсе не обязательно, однако это может стать очень разумной идеей, помогающей избежать покупки продуктов, которые не совместимы с вашими потребностями.

Электроника в интернете: увлекательный способ для покупки

Многие люди предпочитают покупать электронику в интернете. Они могут делать это в удобное для себя время, не выходя из дома или находясь в другом удобном для себя месте. Более того, цены на электронику в интернет-магазинах часто значительно ниже, чем в «физических» магазинах. Если вы ищете качественную бытовую электронику и не хотите тратить на её покупку уйму денег, запомните советы, приведённые выше.

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