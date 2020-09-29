Хозяйственный суд Одесской области открыл новое производство по делу «Интертелекома». Концерн РРТ требует от оператора оплатить задолженность в размере 25 миллионов гривен, передает НВ Бизнес.

Согласно данным, суд открыл производство 22 сентября по иску КРРТ. Сам иск датирован 18 сентября 2020 года. Однако, как известно, за несколько дней до этого Концерн отозвал другое свое заявление, в котором требовал признать «Интертелеком» банкротом.

Как сообщалось ранее,общими усилиями Госспецсвязи, Концерна РРТ и «Интертелекома» удалось существенно уменьшить размер задолженности CDMA оператора и определить дальнейший план по ликвидации долга. Кроме того, «Интертелеком» выплатил 7,5 миллиона гривен в счет долга.

Тем не менее, по данным источников НВ Бизнес, два заявления от КРРТ все-таки попали в суд. И Концерн формально не может их отозвать, пока «Интертелеком» не заплатит или не решит вопрос с реструктуризацией.

Напомним, CDMA-оператор задолжал Концерну РРТ около 30 миллионов гривен, в связи с чем Концерн был вынужден обратиться в суд и требовать признания оператора банкротом, чтоб не допустить продажи ликвидного имущества «Интертелекома».

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