Хозяйственный суд Киева не удовлетворил иск Фонда государственного имущества (ФГУ) к компании ЕСУ по поводу купли-продажи акций «Укртелекома». Истцу не удалось доказать нарушения условий договора со стороны ЕСУ, передает НВ Бизнес.

Как известно, в 2011 году ЕСУ (дочерняя компания австрийского фонда EPIC) выкупила у ФГУ 92,79% акций «Укртелекома», а спустя два года актив был перепродан Ринату Ахметову.

Как оказалось, до этого «Укртелеком» у EPIC выкупила Raga Establishment Limited (ранее имела название Epic Telecom Invest Ltd), и уже она в 2013 году продала акции Ринату Ахметову за 860 миллионов долларов.

Согласно судебной претензии Raga, СКМ внес только первый транш — 100 миллионов долларов, после чего деньги поступать перестали. Это объяснялось тем, что компания-продавец не выполнила инвестиционные обязательства перед государством, взятые при приватизации.

После СКМ и вовсе решил не платить Raga последующие транши по сделке и потребовал разорвать договор о покупке и вернуть первый транш за «Укртелеком». Далее последовали судебные процессы, а в 2017 году Лондонский арбитраж обязал компанию Рината Ахметова выплатить $760 млн.

В октябре прошлого года стало известно, что Raga Establishment Limited и SCM Financial Overseas Limited окончательно урегулировали разногласия по поводу продажи «Укртелекома», а все судебные процессы остановлены, поскольку Ринат Ахметов подписал мировое соглашение в споре.

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