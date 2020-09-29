Киевстар сократит безлимит на мобильный интернет с максимальных 90 ГБ в месяц до 40 ГБ. Изменения вступят в силу с 5 октября, передает AIN.UA.

Согласно данным, сегодня пользователи тарифов с безлимитом на мобильный интернет от Киевстар могут загрузить не более 3 ГБ трафика в сутки — после этого скорость искусственно снижается до 0,8 Мбит/с до следующих суток. Таким образом за месяц абонент может скачать максимум 90 ГБ трафика.

Однако, как утверждают в Киевстар, такое количество трафика в день использует только 1% всех абонентов. То есть, по словам оператора, большинству пользователей в Украине такого объема данных попросту много.

В связи с этим Киевстар пересмотрит свою политику «справедливого использования» мобильного интернета. Теперь безлим будет предполагать не 90 ГБ, а 40 ГБ трафика в месяц для бизнес-клиентов и на 4 недели для припейда. Если абоненту понадобится больше трафика, он сможет воспользоваться услугой «Турбо кнопка» и за 10 грн докупить 1 ГБ до конца дня.

Напомним, в начале месяца Киевстар сделал больше сервисов безлимитными для своих абонентов. Оператор обновил линейку тарифов «Без границ», увеличив количество приложений с безлимитным доступом. В частности, мегабайты теперь не будут списываться при пользовании соцсетью Tik Tok и сервисом Apple TV.

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