Apple стала владельцем стартапа Scout FM. Приложение предназначено для создания радиостанций для подкастов, передает Rusbase.

Сообщается, что представитель Apple покупку стартапа подтвердил, однако комментариев не дал. Сумма сделки не раскрывается.

Scout FM представляет собой отдельные радиостанции с различными подкастами, подбор которых осуществляется автоматически в зависимости от интересов и предпочтений слушателей.

Вероятно, Apple заинтересовалась приложением, поскольку и на своих платформах охотно предлагает контент в формате подкастов. Предполагается, что компания приобрела стартап для конкуренции с музыкальным сервисом Spotify.

Напомним, в августе появилась информация о том, что Apple запускает две новые радиостанции. В то же время флагманское радио на Apple Music — Beats 1 — получит новое название — Apple Music 1.

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