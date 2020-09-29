Realme представил новую технологию SLED, призванную снизить негативное влияние экранов на человеческое зрение. Производитель готовится выпустить 4K-телевизор с применением новой разработки, передает Телеспутник.

Согласно данным, в новой технологии Realme изменила принцип работы подсветки, оставив неизменной саму матрицу. Сравнивая SLED с QLED, компания акцентирует внимание на своем подходе к реализации подсветки.

В большинстве LED-телевизоров используется синяя подсветка, которая, проходя через специальные фильтры, становится белой. В телевизорах с технологией SLED будет использована трехцветная подсветка (Red-Green-Blue). Использование зеленых и красных светодиодов, уверен производитель, уменьшает вредоносное воздействие подсветки на глаза.

«Цветопередача при переходе на SLED, по подсчетам компании, значительно улучшается –до 108-процентного охвата цветового пространства NTSC. У стандартных LED-телевизоров этот параметр равен 70%, — пишет ресурс.

Отмечается, что технология SLED будет использована в новой модели смарт ТВ от Realme. Известно, что телевизор будет иметь диагональ 55 дюймов и поддержку 4К.

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