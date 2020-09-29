Этой публикацией я решил открыть цикл из нескольких публикаций, в которых поделюсь своим видением того, что происходит на рынке платного телевидения Украины, а также анализом того, что нужно сделать для его дальнейшего развития. Надеюсь, что мои мысли и соображения будут интересны и вызовут отклик у всех неравнодушных, посему приглашаю читателей оставлять свои комментарии к моим публикациям.

Итак, начнем с описания того, что сегодня представляет собой рынок платного ТВ в Украине. Я рассматриваю рынок платного телевидения как совокупность составных частей (сегментов): таких как производство и продажа контента для телевизионных каналов, создание и дистрибуция самих телевизионных каналов провайдерам и, наконец, обеспечения платного доступа к пакетам телеканалов по подписке зрителям (абонентам, подписчикам).

В своём первом материале на тему Платного ТВ (Pay TV) остановлюсь на сегменте платного телевидения, который принято называть услугами (сервисом) платного доступа к телевизионным каналам.

Итак, начну с того, что разделю весь рынок услуг платного доступа к телеканалам по технологическим платформам.

Как вы наверняка знаете, на рынке услуг платного доступа представлено несколько технологических платформ, которые используются игроками этого сегмента рынка (провайдерами) для обеспечения своим пользователям (абонентам) возможности просмотра сформированного провайдерами набора (пакета) телеканалов. Самыми популярными из этих технологических платформ являются:

Кабельное телевидение (представлена как аналоговым, так и цифровым форматом сигнала).

Интернет телевидение (включает IPTV и OTT сервисы).

Спутниковое телевидение.

Если подробнее остановиться на популярности (количестве пользователей) каждой из платформ, то следует отметить, что наиболее «традиционной» (не путать с ориентацией :)), является платформа кабельного телевидения. Поскольку она стала использоваться еще с конца 90-х годов прошлого века, то именно поэтому суммарное количество абонентов кабельного ТВ насчитывает от 3 до 4 млн домохозяйств по оценкам различных источников.

Я считаю цифру 4 млн домохозяйств завышенной. Виной тому являются те негативные события, которые происходили у нас в стране за последние 6 лет (аннексия территорий, военные действия, галопирующее снижение курса национальной валюты, эмиграция население и снижение покупательской способности), а также изменения, которые происходили на рынке платного телевидения – запрет на ретрансляцию российских телеканалов (с 2014 года) – в частности это и выход на рынок платного ТВ контента эфирных телеканалов – т.е. необходимость оплаты (начиная с 2017 года) лицензионных прав за отечественные эфирные телеканалы со стороны «традиционных» провайдеров, при том, что в эфире эти же каналы остались в открытом (незакодированном) и бесплатном доступе и т.д. Всё это привело к тому, что последние три года наблюдается снижение общего количества абонентов этой традиционной технологической платформы.

Следует отметить, что тенденция «таяния» абонентской базы платформы «кабельного телевидения» является не уникальной для нашей страны. Ведь тенденция «cord-cutting», которая родилась в Соединённых Штатах Америки после 2012 года, заключается в том, что те или иные семьи и домохозяйства отказываются от услуг традиционного кабельного телевидения, отдавая предпочтение подписке на платные стриминговые сервисы (Netflix, Hulu, Amazon и т.д.), используя услугу доступа в интернет.

Та же тенденция в последние пять-шесть лет стала заметной в Европе. Украина, естественно, не стоит в стороне – всё больше абонентов платформы кабельного ТВ переходят на подписку к платформам, использующим интернет-технологию. Резюмируя выше сказанное – моя оценка количества абонентов этого сегмента – 3,2 миллионов домохозяйств.

Переходим к следующему сегменту – Интернет телевидение. Хочу сразу отметить, что данная технологическая платформа – самая «молодая» на рынке платного ТВ Украины, ведь присутствующие сейчас IPTV/OTT платформы, предоставляют доступ к пакетам телеканалов, как один из своих продуктов, начиная не ранее 2012 года.

Этим поясняется количество подписчиков (абонентов), которое находится на уровне 1,2-1,5 миллионов абонентов (моя оценка – 1,4 млн абонентов), но зато темпы роста этого сегмента – впечатляют (двукратное увеличение за полтора года и рост продолжается).

Хочу заметить, что приведенная выше цифра – это количество абонентов (то есть тех, кто регулярно пользуется и оплачивает IPTV/ОТТ сервисы доступа к ТВ-каналам), а количество пользователей и зрителей, которые время от времени просматривают ТВ в период промо и иных бесплатных акций интернет-платформ – намного выше (по данным ИТК IPTV/OTT для периодического просмотра телевизионных программ использует около 2 млн зрителей.

Переходя к третьей платформе платного телевидения – Спутниковому ТВ – обращаю внимание на то, что этот сегмент платного телевидения в Украине очень мал. Сегодня услугами платных платформ спутникового ТВ пользуется всего от 150 до 300 тысяч домохозяйств (моя оценка 220 тысяч).

Такая низкая «популярность» является уникальной по сравнению с соседними странами, тем более принимая во внимание тот факт, что Украина имеет одну из самых больших территорий в Европе, достаточно большой процент «неурбанизированных» домохозяйств, а также, тот факт, что всего спутниковые приемники для просмотра телевидения используют более 3,5 млн домохозяйств! Состоявшаяся в начале февраля 2020 года кодировка спутникового сигнала украинских телеканалов, конечно же, дала толчок для владельцев спутниковых тарелок искать альтернативный способ получении доступа к украинским телеканалам, но ожидаемых «сотен тысяч» новых подписчиков платным спутниковым платформам это не принесло.

Объяснение этому простое – на протяжении последних 25 лет, спутниковое телевидение ассоциировалось (равно как и эфирное) с бесплатной «манной небесной», с ниспосланным кем-то свыше «даром». Этому способствовало отсутствие борьбы с пиратскими взломанными карточками НТВ-Плюс (в свое время – первой платной спутниковой платформой в СНГ, сигнал которой принимался уверенно на территории Украины), отсутствие кодировки на спутниковых сигналах всех популярных украинских телеканалов, и появившееся вслед за этим большое количество «установщиков», которые предлагали спутниковые тарелки с бесплатным доступом к 300+ каналам, (так называемые «трехголовые Горынычи», которые принимали сигнал с нескольких спутников на одну «тарелку»).

Поломать устоявшийся два десятка лет стереотип о халявном ТВ невозможно за те несколько месяцев, которые прошли с момента кодировки. Тем более, что параллельно существует бесплатный эфир, где представлены теперь уже 32 канала, причём в цифровом качестве.

Продолжение следует…

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