Vodafone пополнил библиотеку в пакете «Кино+» на Vodafone TV. Зрителям стали доступны более 2000 фильмов мировых киностудий, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, в пакете появились мировые хиты от Sony Pictures, Marvel Studios, Columbia Pictures и Universal Pictures. В частности, это фильмы «Человек-Паук: Вдали от дома», «Мы», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Рэмбо: Последняя кровь», «Люди в черном: Интернэшнл», «Тайная жизнь домашних животных 2», «Angry Birds 2 в кино» и др.

«Помимо новинок пакет «Кино+» насчитывает более 10 тысяч единиц контента, разнообразные кинозалы и лучшие мировые каналы FOX, Sony, TV1000, Vip Comedy HD. В пакете доступны такие функции, как ТВ-пауза и ТВ-запись (7 суток), субтитры и звуковые дорожки, родительский контроль, телепрограмма, а также прослушивание эфирных и онлайн-радиостанций», — напоминает Vodafone.

Отмечается, что стоимость пакета «Кино+» не изменилась. Подключить его можно за 95 грн на 30 дней, отправив бесплатное SMS с текстом «1» на номер 30028.

Напомним, в июне Vodafone TV открыл доступ к каталогу Amediateka в рамках пакета ТВ-услуг. Vodafone TV перезапустил пакет «Оптимальный», включив в него каталог Amediateka с премьерами от HBO, СBS, Showtime, Starz и Sony.

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