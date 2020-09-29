Президенту США Дональду Трампу не удалось заблокировать TikTok в США. Сервис продолжает работать в обычном режиме, передает iGuides.ru.

Согласно данным, Федеральный окружной суд США предварительно наложил вето на запрет TikTok в США, установленный Дональдом Трампом. Запрет должен был вступить в силу 28 сентября и полностью перекрыть распространение TikTok через магазины приложений Apple и Google.

Как известно, власти США выступают против работы сервиса на территории Америки, поскольку считают, что с его помощью компания ByteDance (создательница TikTok) собирает данные американских пользователей для правительства Китая.

В качестве решения данной проблемы китайская ByteDance согласилась полностью продать американское подразделение TikTok компании, зарегистрированной в США, предположительно, Oracle или Wallmart. Главным условием данной сделки должно стать абсолютное отсутствие у ByteDance даже малейшей доли владения подразделением TikTok в США.

Пока что судьба американского бизнеса TikTok решается на уровне властей США и Китая, но последнее слово, вероятно, будет за судом в США, который может наложить вето на любое действие Трампа, отмечает ресурс. Сейчас же TikTok в США продолжает работать в обычном режиме. Приложение доступно в App Store и Play Маркет, его можно установить и им можно пользоваться без каких-либо ограничений.

Напомним, YouTube запускает новый сервис коротких видео Shorts. Фактически, платформа является аналогом TikTok, попавшего в немилость властей США.

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