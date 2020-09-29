Носимые гаджеты в последние месяцы вошли в повседневную жизнь практически каждого человека. Фитнес-браслеты, умные часы и умные очки постепенно, но уверенно становятся мейнстримом, и неизбежно вскоре станут массовым товаром, как смартфоны и планшеты. Но немногие действительно знают, как носимые устройства собирают необходимую информацию о человеке.

Большинство людей приобретают фитнес-браслет, пытаясь найти мотивацию вести более здоровый образ жизни, и чтобы получить максимальную отдачу от гаджета на запястье, нужно познакомится с ним поближе.

Что именно они измеряют и как они это делают?

Фитнес браслет — упрощенный вариант носимого гаджета, предназначенного в первую очередь, для отслеживания физической активности пользователя такой как:

шаги;

дистанции бега;

фазы сна;

калории;

частоту сердечных сокращений и другое.

Данные записываются во время ношения и включения, что позволяет браслету отслеживать, идет ли человек вперед, быстро бежит или даже стоит на месте.

Эта персонализация помогает обрабатывать данные, создаваемые фитнес-браслетом. Есть ряд датчиков, которые могут быть добавлены к устройству, но чаще всего датчики используются для определения движений тела.

Польза фитнес-браслетов для человека

Тем не менее, сбор данных о движении — это лишь одна из многих задач, которые должен выполнить фитнес браслет. Устройство должно обрабатывать эти данные, чтобы пользователь, мог правильно просматривать их на экране.

В разных гаджетах используются разные алгоритмы для наиболее точного и удобного расчета собранных данных. Некоторые гаджеты просто считают шаги, в то время как другие, такие как Nike FuelBand, преобразуют все данные в свои собственные единицы (например, топливо) и подсчитывают калории и другие факторы. Эти алгоритмы, как правило, хранятся в строжайшем секрете и время от времени меняются.

Чтобы гарантировать точность собранных данных, производители носимых устройств, такие как FitBit, сравнивают их с данными, полученными другими устройствами. Например, точность оценки калорийности проверяется по сравнению с точностью оценки калорий, сделанной портативным телеметрическим анализатором потребления кислорода.

Способы синхронизации носимых устройств со смартфоном тоже разные. Например, Shine и FitBit синхронизируются через BlueTooth, что на данный момент является самым популярным методом.

Фитнес браслет очень интересная вещь для тех, кто следит за своим здоровьем. Приобретение такого гаджета поможет справиться с ленью и многими другими недугами.

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