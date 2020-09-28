Киевстар установил 157 новых базовых станций для 4G

Доступ к скоростному мобильному интернету по технологии LTE получили еще 432 населенных пункта в 17 областях Украины

Киевстар продолжает развитие 4G — связи в отдаленных населенных пунктах. Так, с сегодняшнего дня еще 432 населенных пункта в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и других областях подключены к широкополосному мобильному интернету. В частности, это Новый Раздол, Лимна (Львовской), Долинская, Новая Прага, Новгородка (Кировоградской), Срибное (Черниговской), Заричанка, Требуховцы (Хмельницкой), Катеринка (Николаевской), Сивашское, Новорайск (Херсонской), Мошны (Черкасской) и другие. На территории этих населенных пунктов проживает 326 тысяч людей.

Чтобы увеличить территорию 4G-сети, Киевстар включит дополнительно 157 базовых станций. Из них 38 базовых станций запущено на частотах GSM-900, а 119 – на частотах GSM – 1800.

Мобильные операторы Украины ускорили развитие 4G сетей благодаря оптимизации диапазона радиочастот 900 МГц. Это стало возможным благодаря конструктивной позиции компании Киевстар, которая добровольно отказалась от части своего спектра в этом диапазоне. В результате телеком регулятор перераспределил дополнительный спектр между другими мобильными операторами, чтобы они получили больше радиочастот для развития 4G/LTE по всей Украине.

Скоростной мобильный интернет открывает новые возможности для частного бизнеса, образования, дистанционных медицинских консультаций, доступа к административным услугам, и т. д. Поскольку скоростная передача данных работает не только в помещениях, но и на открытой местности, и чтобы воспользоваться услугой, не надо прокладывать кабель в каждый сельский дом, школу или амбулаторию – достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G.

Киевстар продолжает развивать 4G связь на частотах 1800 МГц, 2600 МГц и 900 МГц, и уже подключил к скоростному мобильному интернету более 15 тысяч населенных пунктов.

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