Компания Counterpoint Technology Market Research изучила нынешнюю ситуацию на мировом рынке смартфонов. Пандемия коронавируса и развитие 5G-технологий значительно повлияли на трансформацию отрасли, передает 3Dnews.

Согласно данным, во втором квартале текущего года увеличилась средняя цена на смартфоны. В мировом масштабе стоимость устройств выросла примерно на 10%. Причиной этому послужило формирование сегмента устройств с поддержкой технологии 5G, чья стоимость была весьма высокой.

В целом, суммарная выручка производителей смартфонов в период с апреля по июнь оказалась на 15% меньше, нежели за аналогичный период 2019 года. Треть всех реализованных смартфонов принадлежит Apple (34%), еще 20% — Huawei. Samsung контролирует около 17 % отрасли в денежном выражении.

Отмечается, что в прошлом квартале рынок пережил критический спад — продажи смартфонов упали почти на четверть — на 23 %. Связано это с самоизоляцией людей, временным закрытием салонов сотовой связи и розничных магазинов.

Напомним, в начале месяца компания IDC дала прогноз состояния рынка смартфонов после пандемии коронавируса. Ожидается, что восстановиться рынок сможет только к 2022 году, а к 2023 году 50% его составят смартфоны с поддержкой 5G. При чем их средняя цена будет постепенно снижаться.

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