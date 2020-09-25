Мобильные операторы Киевстар и lifecell пересмотрели тарифы в услугах. Платформа 1+1 video снова вошла в список сервисов, к которым операторы предоставляют доступ без тарификации трафика, сообщает пресс-служба 1+1 media.

Как отмечает руководитель 1+1 video и развлекательного направления контентных продуктов 1+1 Digital Александр Козаченко, видео является одним из самых затребованных видов контента, а его потребление с каждым годом только растет. Поэтому включение 1+1 video к нетарифицируемым услугам от Киевстар и Lifecell стало дополнительным преимуществом для абонентов.

«Смартфоны стали логическим продолжением и дополнением традиционного экрана и доступ к качественному видео в любое время и в любой момент — необходимость времени, которая становится привычной опцией с развитием мобильных приложений и расширением покрытия. Ведь сегодня видео — это формат, что пользуется наибольшим спросом, как для получения информации, так и для проведения досуга. Поэтому мы рады, что благодаря сотрудничеству с Kyivstar и Lifecell пользователи 1+1 video смогут просматривать еще больше видеоконтента на максимально выгодных условиях», — говорит Александр Козаченко.

Напомним, в начале месяца Киевстар обновил линейку тарифов «Без границ», увеличив количество приложений с безлимитным доступом. В частности, мегабайты теперь не будут списываться при пользовании соцсетью Tik Tok и сервисом Apple TV.

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