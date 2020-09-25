Украинско-американская компания Firefly Aerospace провела огневые испытания своей ракеты Alpha. Успешные тесты открывают дорогу к первому запуску носителя, передают Факты.

Согласно данным, тест успешно прошли все четыре двигателя Reaver первой ступени ракеты — они проработали в течение 35 секунд. Инженеры Firefly проверили вектор тяги, мощность и стабильность работы силовой установки.

«Сегодня мы провели испытание первого этапа полета Alpha. Четыре двигателя Reaver в течение 35 секунд выполняли маневры по управлению вектором тяги, заставляя дефлекторы пламени ограничить всю мощность Reaver! Сегодняшнее испытание стало важным шагом на пути Firefly к первому полету», — пишет Firefly Aerospace в Twitter.

Напомним, ракета Alpha предназначена для отправки в космос грузов, в частности, небольших спутников. Ракета-носитель сможет доставлять на орбиту объекты весом до 660 кг. Отправка первой ракеты Alpha планируется в октябре 2020-го с авиабазы ​​Ванденберг в Калифорнии. Еще две миссии запланированы на 2021.

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