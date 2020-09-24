YouTube планирует усилить контроль над видео, которые требуют возрастных ограничений. Для этого видеохостинг задействует искусственный интеллект, передает Znaj.ua.

Согласно данным, теперь для просмотра видео с возрастными ограничениями пользователям будет необходимо подтвердить своей возраст, войдя в аккаунт. Особенно это коснется видео с YouTube , размещенных на других сайтах. Пользователей будут перенаправлять непосредственно на видеоплатформу для подтверждения возраста.

YouTube будет определять ролики, предназначенные для взрослой аудитории, подобно тому, как с помощью ИИ вычисляет видео со сценами насилия или призывом к экстремизму. Видеохостинг уверен, что после этого количество видео с возрастными ограничениями значительно увеличится.

В то же время, отвечая на беспокойство создателей контента, YouTube заверяет, что новые меры не повлияют на монетизацию роликов. Видеохостинг ожидает, что большинство видео будет автоматически ограничено по возрасту.

Напомним, недавно в Верховный суд Великобритании поступил иск против YouTube. Видеохостинг обвиняют в незаконном сборе данных о детях с целью дальнейшего использования этой информации для таргетированной рекламы.

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