Apple планирует протестировать в России аналог Bluetooth. Компания «Эппл Рус» (российская «дочка» Apple) запросила у госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) частотный ресурс для испытания технологии технология Ultra WideBand (UWB), передает Meduza.

Согласно данным, Apple рассматривает UWB как замену Bluetooth в айфонах и других устройствах. Технология уже используется в iPhone 11, но в России не работает из-за ограничений ГКРЧ.

В связи с этим компания подала в ГКРЧ заявку на использование полосы 6240–8236,8 МГц, в которой и работает UWB. Однако для того, чтоб ГКРЧ сняла ограничения, необходимо убедиться, что устройства с этой технологией не создают помех в работе других технологий.

Отмечается, что положительное решение «Эппл Рус» уже получила от Роскомнадзора и Федеральной службы охраны. Если запрос получит одобрение Минобороны, вопрос внесут в повестку ГКРЧ.

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