Будущие беспроводные сети 6-го поколения (6G) будут состоять из множества небольших радио-сот, которые будут соединены широкополосными линиями связи.

Исследователи разработали новую концепцию для производства недорогих приёмников терагерцового диапазона.

В этом контексте беспроводная передача данных на ТГц-частотах становится особенно привлекательным и гибким решением. Исследователи из Технологического института Карлсруэ (KIT) разработали новую концепцию производства недорогих терагерцовых приёмников, состоящих из одного диода, предусматривающих использование специальной технологии обработки сигналов.

Для того чтобы обеспечить одновременное обслуживание максимального количества пользователей и передавать данные на максимально высокой скорости, будущие беспроводные сети предполагается формировать в виде сетей из большого количества небольших радио-сот. В этих радио-сотах все расстояния между передатчиком и приёмными устройствами будут короткими, поэтому данные можно будет передавать на высоких скоростях с минимальным потреблением энергии и низким уровнем электромагнитного излучения. Подключаемые базовые станции будут компактными, поэтому их можно будет легко монтировать на фасадах зданий или опорах уличных фонарей.

Впрочем, приёмники терагерцового диапазона до сих пор оставались сложными и дорогими, и поэтому очень часто они являлись слабым звеном всей системы связи и передачи данных. И вот, наконец, исследователи из Института фотоники и квантовой электроники (IPK), Института микроструктурных технологий (IMT) и Института физики и лучевых технологий (IBPT) при поддержке экспертов из Virginia Diodes (VDI) в Шарлоттсвилле, США разработали простой и недорогой приёмник терагерцовых сигналов.

По сути, этот приёмник состоит из одного диода, который корректирует терагерцовый сигнал и обеспечивает широкую полосу пропускания.

Используя модель такого приёмника, учёные смогли достичь скорости передачи 115 Гбит/сек на несущей частоте 0.3 ТГц на расстоянии 110 метров, что является самой высокой скоростью передачи данных для беспроводной передачи терагерцового диапазона на расстояние более 100 метров.

Приёмник терагерцового диапазона, разработанный KIT, отличается технической простотой, которая позволяет наладить экономичное массовое производство таких устройств.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.