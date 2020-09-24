Компания SpaceX Илона Маска обратилась в Федеральную комиссию по связи (FCC) с просьбой выдать ей разрешение на установку 10 приёмных терминалов сигнала широкополосного интернета Starlink на принадлежащих ей морских судах с целью проведения тестирования технологии. Об этом пишет Advanced Television.

Данные терминалы для бета-тестирования будут обеспечивать подключение к спутникам Starlink компании SpaceX, которые работают в рамках принадлежащей компании спутниковой сети широкополосного доступа.

«С целью более глубокой оценки сквозных возможностей своей спутниковой системы компания SpaceX запрашивает разрешение на право использования данных терминалов, установленных на морских плавучих платформах, на срок до двух лет. В частности, SpaceX предполагает смонтировать в общей сложности десять наземных станций на десяти судах, в том числе – на двух самоходных баржах, приписанных к космопорту, которые используются для «морской посадки» ракетных ускорителей», – говорится в обращении компании SpaceX, направленном в FCC.

Компания SpaceX владеет флотом судов, который включает в себя пару самоходных барж, используемых в качестве плавучих посадочных площадок для многоразовых ступней ракет, возвращающихся на землю после запуска. У компании также есть несколько «спасательных» судов, используемых для захвата и сбора носовых обтекателей ракет, которые падают в океан после запуска.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX начала тестирование своей широкополосной системы в рамках программы бета-тестирования «друзья и семья», которая показала, что время задержки передачи контента составляет рекордно малые 20 миллисекунд. В SpaceX также заявили, что уже столкнулись с «экстраординарным» количеством предварительных заявок на подключение со стороны потенциальных пользователей спутниковой широкополосной системы, и что почти 700 000 потенциальных клиентов в США интересуются будущими услугами компании.

В SpaceX пообещали уже до конца текущего года начать предоставление данной услуги на коммерческой основе на территории северных регионов США и Канады, а в 2021 обеспечить «практически глобальное» покрытие.

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