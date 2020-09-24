Сбербанк представил два собственных мультимедийных устройства. Мультимедийный дисплей SberPortal и ТВ-приставка SberBox поступят в продажу уже в этом году, передает Интерфакс.

Согласно данным, смарт-дисплей SberPortal позволит получить доступ к видеоконтенту онлайн-кинотеатра Okko, а также к играм и музыке в сервисе «СберЗвук». Мультимедийный дисплей оснащен виртуальным ассистентом с сенсорным, голосовым и жестовым управлением.

В то же время ТВ-приставка SberBox также предоставляет пользователям доступ к Okko, просмотру ТВ и прослушиванию музыки в «СберЗвуке». Приставка может управляться с помощью голосовых команд.

Отмечается, что SberPortal можно будет купить ближе к концу 2020 году, однако его стоимость пока не раскрывается. В свою очередь приставка SberBox уже доступна для предзаказа, а ее цена до официального старта продаж составит 2990 рублей.

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