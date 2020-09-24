OneWeb планирует в декабре возобновить запуски спутников

Уже в декабре компания OneWeb планирует возобновить запуски своих спутников – несмотря на то, что в настоящее время она оформляет банкротство по статье 11.

Запуск спутников будет осуществляться при помощи ракет компании Arianespace – в рамках подкорректированного договора с OneWeb.

В компании OneWeb заявляют, что обновлённый график запусков возвращает бизнес-проекты компании в привычное русло, что позволит ей завершить формирование орбитальной группировки к концу 2022 года. В OneWeb также отметили, что надеются выйти из банкротства в четвёртом квартале текущего года благодаря своим новым владельцам, которыми являются правительство Великобритании и индийская компания Bharti Global.

Более того, в OneWeb заверяют, что уже к концу 2021 года начнут предоставлять коммерческие услуги в области широкополосной связи. Начать компания планирует с предоставления таких услуг на территории Великобритании, стран Северной Европы, Исландии, Гренландии, Аляски, Канады и в акватории арктических морей.

В пресс-релизе компании OneWeb говорится: «Откорректированное соглашение [с Arianespace], которое ещё ожидает окончательного утверждения, и завершение плана реструктуризации компании OneWeb являются важной вехой для компании, поскольку она планирует выйти из банкротства по статье 11, чему помогут HM Government и Bharti Global, ставшие основными покупателями компании в период банкротств. Это даёт гарантию того, что компания будет иметь все возможности для предоставления в ближайшем будущем услуг связи на корпоративном уровне для сообществ, предприятий и правительств».

Компании OneWeb и Airbus создали совместное предприятие, которое занимается производством спутников для OneWeb на заводе в штате Флорида.

Новое соглашение с компанией Arianespace предусматривает запуск 16 ракет, каждая из которых должна будет вывести в космос по 34-36 спутников. После запуска, запланированного на декабрь текущего года, общая орбитальная группировка компании OneWeb достигнет 110 спутников.

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