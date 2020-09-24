Страны ЕС принимают законодательную норму об обязательной комплектации автомобилей цифровым радиоприёмником

Нормы Европейского кодекса электронных коммуникаций (EECC), вступившего в силу 20 декабря 2018 года, должны быть перенесены в национальное законодательство государств-членов ЕС до 21 декабря 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе организации WorldDAB.

Статья 113 из Приложения XI кодекса EECC гласит, что «Любой автомобильный радиоприёмник, интегрированный в новое транспортное средство категории M1, которое будет доступно на рынке для продажи или сдачи в аренду в странах Европейского Союза с 21 декабря 2020 года, должен в обязательном порядке содержать тюнер, способный принимать и воспроизводить по крайней мере, программы, транслируемые посредством системы цифрового эфирного наземного радиовещания».

Регуляторная норма, который относится ко всем странам-членам ЕС – независимо от текущей ситуации с внедрением технологии DAB в каждой стране – также даёт странам возможность ввести новое законодательство в отношении потребительских приёмников.

Ряд стран ЕС, среди которых – Великобритания, Германия и Италия – уже ввели в своё национальное законодательство норму, отвечающую требованиям директивы EECC.

В Германии все радиоприёмники, устанавливаемые в новых автомобилях, должны обладать возможностью приёма программ цифрового радио с 21 декабря 2020 года.

В Великобритании в соответствии с новыми правилами, принятыми парламентом, все радиоприёмники, устанавливаемые в легковых автомобилях с 2021 года, должны комплектоваться тюнером для приёма цифровых радиопрограмм.

В Италии все новые радиоприёмники – автомобильные и потребительские – поступающие в продажу с января 2020 года должны иметь возможность приёма радиопрограмм в цифровом стандарте DAB+.

Во Франции в этом месяце парламент рассматривает законопроект, согласно которому все новые автомобильные радиоприёмники должны будут поддерживать функцию приёма программ цифрового радио – в соответствии с крайним сроком EECC. На прошлой неделе Испания опубликовала проект нового Положения о регулировании телекоммуникаций, который также соответствует требованиям EECC. Другие страны, среди которых Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Австрия, Греция, Чешская Республика, Польша и Мальта, инициировали процедуры по имплементации норм EECC в своё национальное законодательство.

Президент WorldDAB Патрик Хэннон, говорит: «Решение ЕС о том, чтобы все новые автомобильные радиоприемники могли принимать программы цифровых наземных эфирных станций, в лучшую сторону изменило перспективы цифрового стандарта DAB+ в Европе. Всё большее число стран имплементирует директиву в своё национальное законодательство. Мы призываем страны, которые еще не имплементировали нормы EECC, действовать в этом направлении незамедлительно, тем самым способствуя тому, чтобы автомобилисты во всех государствах-членах ЕС могли пользоваться преимуществами цифрового радио – более широким выбором, более чистым звуком и расширенными возможностями для работы служб передачи данных».

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