SES предлагает упростить дистанционное производство спортивных мероприятий. Глобальный спутниковый оператор предоставит телекомпаниям комплекс Stockley Park с полным спектром услуг, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, помимо обеспечения сигнала спутникового вещания, декодирования, обработки и записи, SES Stockley Park предлагает спортивным вещателям ряд услуг, значительно упрощающих весь рабочий процесс производства спортивных мероприятий.

«Весь спектр видео-услуг, предоставляемых комплексом SES Stockley Park, предлагается в диапазоне от услуг контент-менеджмента – нарезка и режиссура, субтитры, дубляж аудиоматериалов и титрование, хранение и архивирование контента для облегчения его воспроизведения – до вещания на различных каналах или онлайн-платформах. Также, в целях удовлетворения разнообразных потребностей клиентов, лондонский комплекс сможет предлагать услуги воспроизведения для европейских заказчиков и станет резервной площадкой для объекта SES, расположенного в Мюнхене», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что Stockley Park имеет центральную аппаратную площадью более 220 квадратных метров. Благодаря надежной инфраструктуре SES, телекомпании и владельцы контента смогут осуществлять трансляции всех европейских спортивных событий в прямом эфире.

«Помещение оснащено высокопроизводительным эфирным оборудованием высокого уровня, обеспечивающим превосходное качество всех сигналов в реальном времени с возможностью передачи в формате Ultra HD 4K. Мощности Stockley Park полностью устойчивы и гарантируют 100% непрерывность прямых трансляций при поддержке высококвалифицированной команды менеджеров проектов и персонала технической поддержки, находящихся на месте», — сообщает пресс-служба SES.

Напомним, в июле стало известно, что SES будет предоставлять видеоуслуги для BBC Studios (BBCS) и ее дочерней компании UKTV. Оператор займётся воспроизведением и дистрибуцией контента, а также услугами видео по запросу.

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