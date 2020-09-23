Правительство обяжет операторов в открытом виде предоставлять данные об интернет-покрытии и количестве абонентов. Обнародованием данных будет заниматься Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, сообщается на сайте Министерства и Комитета цифровой трансформации.

Согласно данным, соответствующую постанову правительство одобрило по инициативе Минцифры. По словам ведомства, на сегодня в Украине нет единого официального источника информации относительно интернет-покрытия и абонентской базы всех операторов. Тем не менее, эти данный необходимы всем заинтересованным сторонам: гражданам, провайдерам/операторам и государству.

В частности, для населения эта информация может быть важной при выборе того или иного провайдера. К примеру, если пользователь тратит большое количество интернета, ему необходимо знать, кто из провайдеров предоставляет услуги по технологии FTTx или xPON.

Для самих же провайдеров понимание охвата территории конкурентами даст возможность более экономически выгодно разворачивать свою деятельность в конкретных регионах. А государство может использовать данные об интернет-покрытии при планировании бюджетного финансирования покрытия скоростным интернетом в населенных пунктах, где его нет.

Напомним, в марте текущего года НКРСИ представила карту покрытия ШПД в Украине. На карте указаны областные центры и населенные пункты, в которых обеспечена возможность предоставления проводного и беспроводного доступа к интернету по различным технологиям.

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