Французская телекоммуникационная группа Iliad SA выкупит польского оператора Play. Play один из немногих польских мобильных операторов, кто предлагает специальные тарифные пакеты для звонков в Украину, передает Лига.Tech.

Сообщается, что объявление о сделке Iliad SA разместила на своем официальном сайте. Сумма сделки оценивается в $4,15 млрд.

«Французская группа купит 40% капитала у двух акционеров мобильного оператора, а также выкупит дополнительные пакеты акций по цене 39 злотых за акцию плюс премия в 38% от биржевой стоимости акций», — пишет ресурс.

Отмечается, что Play — один из крупнейших мобильных операторов Польши, его доля рынка составляет 28%, а абонбаза насчитывает 15 миллионов абонентов. Кроме того, данный оператор предлагает линейку тарифов для звонков в Украину, а также имеет украиноязычную страницу на своем сайте.

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