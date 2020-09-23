Украинские интернет-провайдеры готовятся поднять цены на свои услуги. Это связано с увеличением стоимости аренды электроопор от облэнерго, передает Today.

Согласно данным, стоимость арендной платы за опоры, на которых интернет-провайдеры размещают свои кабели, связана с уровнем минимальной зарплаты. Поскольку минималку будут повышать, владельцы инфраструктур также увеличат и стоимость аренды.

Отмечается, что подорожание коснётся всех без исключения домохозяйств и абонентов интернет-провайдеров, однако больше всего — владельцев частных домов и жителей сел. Насколько именно вырастут тарифы — пока не сообщается.

Напомним, в мае текущего года Верховная Рада отклонила законопроект, касающийся упрощения доступа телеком-операторов к объектам инфраструктуры. Он был призван урегулировать некоторые аспекты взаимоотношений между владельцами инфраструктур и телеком-провайдерами. В частности, прояснить вопросы касательно заключения договора о доступе, а также установления платы за использование инфраструктуры.

Как известно, провайдеры неоднократно сталкивались с уклонением от составления договора со стороны ОСМД или назначением дополнительной платы за использование инфраструктуры.

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