lifecell запускает новую акцию для студентов. Оператор возвращает участникам lifecell Campus до 50% стоимости пакета услуг «Свободный Лайф», сообщает пресс-служба.

Согласно данным, оператор предлагает всем участникам программы лояльности пакет услуг «Свободный Лайф» по специальной цене. Согласно условиям акции, студентам-участникам lifecell Campus будут возвращать на бонусный счет до 50% стоимости пакета услуг, если абонплата была списана в полном объеме без применения скидки в течение первых 27 дней после подключения акционного тарифа.

Акция действует до 31 августа 2021 года. Подключить ее можно до 15 января 2021 года. По истечению срока акции участники программы lifecell Campus будут получать 10% скидки на пакет услуг.

Оператор напоминает, что lifecell Campus ― программа лояльности для всех украинских студентов независимо от того, услугами какого мобильного оператора они пользуются. Программа постоянно развивается и обновляет специальные предложения для обучения и развлечений. Ее преимуществами могут пользоваться все зарегистрированные на сайте студенты с номером телефона любого мобильного оператора.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.