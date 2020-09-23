Фильмы и сериалы Netflix получат украинский дубляж. Видеосервис заключил соглашение с двумя украинскими студиями дубляжа — Postmodern Postproduction и «Так Треба Продакшн», передает Детектор Медиа.

По данным ресурса, детальную информацию о партнерстве Film.ua Group, в которую входять обе студии, предоставить отказалась. Отвечая на запрос Детектор Медиа, компания сообщила, что Postmodern Postproduction и «Так Треба Продакшн» подписали соглашение о неразглашении.

На своей странице в Facebook Film.ua Group пишет: «Postmodern Postproduction и «Так Треба Продакшн» рады объявить о присоединении к Netflix Post Partner Program для дубляжа на украинском языке».

Напомним, что с конца прошлого года видеосервис занялся добавлением украинских субтитров к некоторым своим фильмам и сериалам. А недавно появилась информация о том, что Netflix работает над созданием украинского интерфейса.

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