В Украине последние несколько лет пытаются активно бороться с аудиовизуальным пиратством. На конференциях и круглых столах обсуждают успехи, неудачи, процессы и необходимость борьбы с этим явлением. Приводит ли это к действенным результатам? Скорее нет, чем да.

Для Украины как государства и рынка – проблема глобальна. Пиратство в Украине прекрасно себя чувствует, процветает, эволюционирует и развивается. Целые индустрии годами формируют неплохую кассу, и ни рынку, ни государству до них нет дела. Как с точки зрения защиты чужой интеллектуальной собственности, так и с точки зрения информационной безопасности.

На Западе на государство Украина смотрят как на папуасов, периодически напоминая нам, что всё видят, и из «списка 301» Торгового представительства США, куда заносят самые неблагонадежные рынки, нас не убирают. У нас, конечно же, есть потуги и какие-то признаки борьбы, но до настоящей борьбы, которая защищает авторское право, позволяет развиваться креативным индустриям, и помогает расти рынку легального аудиовизуального контента – если честно, дело еще не дошло.

Все инициативы в рамках существующего законодательно поля были сведены к тому, что немного пошумели, «обилетили» тех, до кого могли дотянуться – в первую очередь под раздачу попали кабельные операторы и интернет-провайдеры. Но на сам рынок пиратских сервисов эти движения не повлияли никак.

При желании любой страждущий потребитель аудиовизуального контента может получить доступ к контрафактному контенту в несколько кликов. А если опыта и знаний мало, «радиобазар» всегда поможет:

телеканалы Discovery со спутника вещают «открыто», любой китайский спутниковый приемник от 15$ их открывает, и платить никому не нужно;

плейлистов .m3u в сети с доступом к телеканалам, включая каналы украинских медиагруп, мировых вендоров Discovery, Sony, FOX, Viasat, каналов из Украины, России, стран экс-СССР – от 5 минут поиска;

stalker-порталов без регистрации и смс с каналами в HD-формате – минут 10 поисков и дальше ввести url портала в приемник;

приложений .apk с сотнями телеканалов в HD и даже 4K для приставок на Android или Android TV – на расстоянии купить коробку и из самой приставки через браузер установить, сколько памяти хватит;

приложений .apk с доступом к видеопорталам и торрент-трекерам с фильмами и сериалами – даже искать не нужно, уже в приставках идут;

для тех, кто решил, что готов платить – плейлисты, порталы, сервера с доступом к сотням телеканалов и серверами в украинских дата-центрах – от 1$ в месяц;

для тех, кому не повезло с доступом к сети интернет – в заводских прошивках спутниковых приемников для удобства потребителя уже прописаны параметры «бесплатной» годовой подписки к шаринг-серверам, дающим доступ к каналам провайдера «НТВ-плюс» – только к сети интернет подключить ресивер и получить ip-адрес.

И заразы этой с каждым годом все больше и больше, доступ к ворованному контенту все проще и проще. На все эти факторы в Украине годами закрывают глаза, просто не замечая. Если и ищут, то не там и не тех.

Пора уже государству начать более активно защищать себя и свой рынок. А отрасли переосмыслить стратегию и выстраивать защиту по линии: правообладатели + медиагруппы + провайдеры программной услуги + операторы телекоммуникаций + мобильные операторы + креативные индустрии + государство. И не искать врага внутри, а четко понимать распределение сил и кому выгодно такое развитие рынков.

Иначе кина за деньги не будет. Зато Украина будет в плену российской культуры.

Россия щедро делится с нами контентом, уже оплаченным россиянами. Метрополии для колоний ничего не жалко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.