Vodafone запустил LTE 900 МГц в городе Ивано-Франковск. Это первый областной центр, в котором появилась сеть 4G в диапазоне 900 МГц, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, для строительства LTE 900 МГц в Ивано-Франковске Vodafone установил 16 базовых станций. Это позволит улучшить качество покрытия в городе, особенно в помещениях.

«Сеть Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц уже работает более чем в 1600 населенных пунктах и охватывает свыше миллиона человек, которые живут в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой и Киевской областях», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, на прошлой неделе LTE 900 МГц от Vodafone появилась в Киевской области. Оператор включил связь четвертого поколения в диапазоне 900 МГц на территории 69 небольших населенных пунктов.

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