Голосовой помощник Apple Siri может заговорить на украинском языке. Компания ищет аналитика аннотаций со знанием украинского языка для «обучения» помощника, передает 112.ua.

Согласно данным, вакансию Apple разместила на своем сайте. В обязанности аналитика будет входить прослушка и расшифровка аудиофайлов и оценка ответов Siri. В объявлении указано, что от претендентов на должность требуется свободное владение украинским языком. В частности, кандидат должен понимать словесные нюансы украинского диалекта, в том числе различия диалекта разных украинских провинций и территорий.

Кроме того, кандидат должен иметь диплом бакалавра или опыт работы в аналогичной сфере. Также необходим опыт работы в качестве конечного пользователя Siri. Со своей стороны Apple обещает конкурентоспособную оплату труда, большие льготы, а также право участвовать в программе акций компании.

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