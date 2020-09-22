Apple Siri
Фото: Forbes

Голосовой помощник Apple Siri может заговорить на украинском языке. Компания ищет аналитика аннотаций со знанием украинского языка для «обучения» помощника, передает 112.ua.

Согласно данным, вакансию Apple разместила на своем сайте. В обязанности аналитика будет входить прослушка и расшифровка аудиофайлов и оценка ответов Siri. В объявлении указано, что от претендентов на должность требуется свободное владение украинским языком. В частности, кандидат должен понимать словесные нюансы украинского диалекта, в том числе различия диалекта разных украинских провинций и территорий.

Кроме того, кандидат должен иметь диплом бакалавра или опыт работы в аналогичной сфере. Также необходим опыт работы в качестве конечного пользователя Siri. Со своей стороны Apple обещает конкурентоспособную оплату труда, большие льготы, а также право участвовать в программе акций компании.

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