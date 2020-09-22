Canada piracy / Пиратство Канада
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Управление Канадской королевской конной полиции (RCMP) в провинции Новая Шотландия выдвинула обвинение двоим подозреваемым в пиратстве. Обвинение было выдвинуто семейной паре Томех в рамках проведения Операции Hotwire – федерального расследования фактов пиратского распространения телевизионных программ, защищённых законами о защите авторских прав. Об этом пишет издание Canadian Broadcasting Corporation.

В июне 2019 года Федеральное управление по расследованию тяжких и организованных преступлений (FSOC) при полиции Новой Шотландии начало расследование по факту жалобы, поданной оператором услуг связи. В жалобе говорилось, что некое частное лицо транслирует большие объёмы телевизионных программ, распространяемых компанией, через IPTV с целью получения прибыли. Телекоммуникационная компания подала жалобу после того, как провела длительное внутреннее расследование по данному вопросу.

14 августа 2019 года FSOC RCMP Новой Шотландии при поддержке экспертов из Канадского управления по вопросам инноваций, науки и экономического развития произвело обыск в доме на улице Шор-Драйв в Бедфорде. В ходе обыска следователи изъяли электронное оборудование и финансовые документы. 35-летний мужчина из Бедфорда был арестован в своём доме без особых происшествий. Позднее мужчина был освобождён из-под стражи.

13 августа 2020 года FSOC RCMP Новой Шотландии передало в суд документы, касающиеся обвинений, выдвинутых против двух лиц, проживающих в Бедфорде. А 3 сентября были выданы запретный и специальный ордеры на обыск. 9 сентября был наложен арест на 14 объектов недвижимости, в том числе – на два дома и 12 земельных участков, а также на два автомобиля.

В проведении расследования, продолжавшегося на протяжении 15 месяцев, участвовали федеральные партнёры RCMP, в том числе Группа управления судебным учётом (FAMG) и Канадский центр анализа финансовых операций и отчётов (FINTRAC).

RCMP FSOC Новой Шотландии выдвинул 25 обвинений, связанных с нарушением авторских прав, против следующих лиц (обвинение было предъявлено 1 сентября):

36-летний Риад Томех из Бедфорда обвиняется в:

  • Хранении устройства для получения доступа к телекоммуникационным сетям или услугам.
  • Отмывании доходов, полученных в результате преступной деятельности.
  • Владении имуществом, полученным преступным путём.
  • Распространении материалов, защищённых авторским правом – Закон об авторском праве.
  • Повторной передаче зашифрованного сигнала программ – Закон о радиосвязи.
  • Декодировании зашифрованного сигнала программ – Закон о радиосвязи.

33-летняя Кайла Томех (жена Риада) из Бедфорда обвиняется в:

  • Отмывании доходов, полученных в результате преступной деятельности.
  • Владении имуществом, полученным преступным путём.

Трём компаниям, которыми управляла данная семейная пара, также было предъявлено 44 обвинения, в том числе – по факту хранения устройств для получения доступа к телекоммуникационным сетям или услугам, отмывания доходов, полученных в результате ведения преступной деятельности, и владения имуществом, полученным преступным путём, а также обвинения, выдвинутые в соответствии с Законом об авторском праве и Законом о радиосвязи.

Нарушение канадского Закона об авторском праве является федеральным правонарушением. Максимальное наказание по данному преступлению – тюремное заключение на срок до пяти лет, штраф в размере 1 миллиона канадских долларов (0.64 миллиона евро) или и то, и другое.

Напомним, ранее канадский телеком-регулятор отказался блокировать пиратские ресурсы из-за отсутствия таковых полномочий.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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