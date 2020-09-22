Управление Канадской королевской конной полиции (RCMP) в провинции Новая Шотландия выдвинула обвинение двоим подозреваемым в пиратстве. Обвинение было выдвинуто семейной паре Томех в рамках проведения Операции Hotwire – федерального расследования фактов пиратского распространения телевизионных программ, защищённых законами о защите авторских прав. Об этом пишет издание Canadian Broadcasting Corporation.

В июне 2019 года Федеральное управление по расследованию тяжких и организованных преступлений (FSOC) при полиции Новой Шотландии начало расследование по факту жалобы, поданной оператором услуг связи. В жалобе говорилось, что некое частное лицо транслирует большие объёмы телевизионных программ, распространяемых компанией, через IPTV с целью получения прибыли. Телекоммуникационная компания подала жалобу после того, как провела длительное внутреннее расследование по данному вопросу.

14 августа 2019 года FSOC RCMP Новой Шотландии при поддержке экспертов из Канадского управления по вопросам инноваций, науки и экономического развития произвело обыск в доме на улице Шор-Драйв в Бедфорде. В ходе обыска следователи изъяли электронное оборудование и финансовые документы. 35-летний мужчина из Бедфорда был арестован в своём доме без особых происшествий. Позднее мужчина был освобождён из-под стражи.

13 августа 2020 года FSOC RCMP Новой Шотландии передало в суд документы, касающиеся обвинений, выдвинутых против двух лиц, проживающих в Бедфорде. А 3 сентября были выданы запретный и специальный ордеры на обыск. 9 сентября был наложен арест на 14 объектов недвижимости, в том числе – на два дома и 12 земельных участков, а также на два автомобиля.

В проведении расследования, продолжавшегося на протяжении 15 месяцев, участвовали федеральные партнёры RCMP, в том числе Группа управления судебным учётом (FAMG) и Канадский центр анализа финансовых операций и отчётов (FINTRAC).

RCMP FSOC Новой Шотландии выдвинул 25 обвинений, связанных с нарушением авторских прав, против следующих лиц (обвинение было предъявлено 1 сентября):

36-летний Риад Томех из Бедфорда обвиняется в:

Хранении устройства для получения доступа к телекоммуникационным сетям или услугам.

Отмывании доходов, полученных в результате преступной деятельности.

Владении имуществом, полученным преступным путём.

Распространении материалов, защищённых авторским правом – Закон об авторском праве.

Повторной передаче зашифрованного сигнала программ – Закон о радиосвязи.

Декодировании зашифрованного сигнала программ – Закон о радиосвязи.

33-летняя Кайла Томех (жена Риада) из Бедфорда обвиняется в:

Отмывании доходов, полученных в результате преступной деятельности.

Владении имуществом, полученным преступным путём.

Трём компаниям, которыми управляла данная семейная пара, также было предъявлено 44 обвинения, в том числе – по факту хранения устройств для получения доступа к телекоммуникационным сетям или услугам, отмывания доходов, полученных в результате ведения преступной деятельности, и владения имуществом, полученным преступным путём, а также обвинения, выдвинутые в соответствии с Законом об авторском праве и Законом о радиосвязи.

Нарушение канадского Закона об авторском праве является федеральным правонарушением. Максимальное наказание по данному преступлению – тюремное заключение на срок до пяти лет, штраф в размере 1 миллиона канадских долларов (0.64 миллиона евро) или и то, и другое.

Напомним, ранее канадский телеком-регулятор отказался блокировать пиратские ресурсы из-за отсутствия таковых полномочий.

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