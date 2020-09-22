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«Письма счастья»: британская полиция начала рассылать письма-предупреждения подписчикам пиратских видеосервисов

Борис Скуратовский
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Тысячам британцев, пользующихся услугами нелегальных стриминговых платформ, направлены письма с предупреждениями от полиции. 

Полиция Норфолка и Саффолка (Восточная Англия, Великобритания) делает беспрецедентный шаг, рассылая специальные уведомления пользователям интернета, которые подозреваются в том, что являются подписчиками нелегальной ТВ-платформы GE Hosting. Об этом говорится в пресс-релизе антипиратской организации FACT. 

Управление полиции по вопросам кибербезопасности, разведки и борьбы с организованной преступностью предупреждает, что любой, кто проигнорирует письмо, рискует оказаться объектом расследования со стороны правоохранительных органов и получить тюремное заключение сроком до пяти лет и/или штраф, а также запись о судимости. 

Считается, что такие уведомления стали первыми в своём роде, при этом сообщается, что британская полиция планирует и в дальнейшем мониторить поведение подписчиков. 

Кирон Шарп, занимающий должность исполнительного директор FACT – британской организации, которая занимается защитой интеллектуальной собственности – сказал: «Это чрезвычайно важный шаг полиции, который мы полностью поддерживаем. Эта рассылка даёт по-настоящему чёткий сигнал всем тем, кто способствует этой незаконной деятельности, а также тем, кто предпочитает потреблять контент таким способом: пользователи нелегальных услуг несут ответственность за свои действия, и они будут преследоваться по закону. Это должно стать тревожным звоночком для людей, использующих нелегальные стриминговые службы. Ведь никто не хочет, чтобы к ним в дверь стучалась полиция». 

Предполагается, что полиция получила в своё распоряжение список подписчиков нелегальной услуги после предъявления ордера в начале этого года. 

30 июня полицейские после обыска, проведенного в районе Холлсли в Саффолке, арестовали 24-летнего мужчину, который подозревается в осуществлении незаконной потоковой трансляции премиальных телеканалов и других материалов, защищённых авторским правом. 

Услугами платформы, до момента её закрытия сотрудниками полиции, пользовались по некоторым данным десятки тысяч подписчиков. 

24-летний мужчина был доставлен в Следственный центр полиции Мартлшема для проведения допроса, после чего он был освобождён на время следствия в ожидании дальнейших действий дознания. 

Мистер Шарп добавил: «Использование нелегальных потоковых платформ является серьёзным преступлением, и, оплачивая такие услуги, потребители отдают свои деньги напрямую преступникам. Это не серая зона. Пиратство является незаконной деятельностью, и вы рискуете подвергнуться судебному преследованию и осуждению за уголовное преступление».

«Законодательство Украины не содержит прямых норм для привлечения к ответственности пользователей нелегальных сервисов. Однако, если пользователь производит оплату за услуги такого сервиса, полиция может трактовать такие действия как финансирование пиратства (статья 176 УК Украины). Этот путь сложно будет реализовать в Украине. Мы уверены, что принцип follow the money на данный момент является одним из наиболее эффективных способов борьбы с пиратством. Пиратство – это нелегальный бизнес, а бизнес – это, прежде всего, про деньги. Если существенно снизить денежный поток, такой «бизнес» перестанет быть рентабельным и закроется сам. Речь идёт о различных способах уменьшения денежного потока нелегального сервиса, которые мы используем в рамках правового поля Украины, в частности, блокировка банковских транзакций на уровне банков, платежных систем и снижение потока доходов от рекламы», – комментирует ситуацию в Великобритании директор украинской антипиратской инициативы «Чистое небо» Вячеслав Миенко.

Ознакомиться с текстом письма, разосланного британской полицией, можно здесь.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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