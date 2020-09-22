«Письма счастья»: британская полиция начала рассылать письма-предупреждения подписчикам пиратских видеосервисов

Тысячам британцев, пользующихся услугами нелегальных стриминговых платформ, направлены письма с предупреждениями от полиции.

Полиция Норфолка и Саффолка (Восточная Англия, Великобритания) делает беспрецедентный шаг, рассылая специальные уведомления пользователям интернета, которые подозреваются в том, что являются подписчиками нелегальной ТВ-платформы GE Hosting. Об этом говорится в пресс-релизе антипиратской организации FACT.

Управление полиции по вопросам кибербезопасности, разведки и борьбы с организованной преступностью предупреждает, что любой, кто проигнорирует письмо, рискует оказаться объектом расследования со стороны правоохранительных органов и получить тюремное заключение сроком до пяти лет и/или штраф, а также запись о судимости.

Считается, что такие уведомления стали первыми в своём роде, при этом сообщается, что британская полиция планирует и в дальнейшем мониторить поведение подписчиков.

Кирон Шарп, занимающий должность исполнительного директор FACT – британской организации, которая занимается защитой интеллектуальной собственности – сказал: «Это чрезвычайно важный шаг полиции, который мы полностью поддерживаем. Эта рассылка даёт по-настоящему чёткий сигнал всем тем, кто способствует этой незаконной деятельности, а также тем, кто предпочитает потреблять контент таким способом: пользователи нелегальных услуг несут ответственность за свои действия, и они будут преследоваться по закону. Это должно стать тревожным звоночком для людей, использующих нелегальные стриминговые службы. Ведь никто не хочет, чтобы к ним в дверь стучалась полиция».

Предполагается, что полиция получила в своё распоряжение список подписчиков нелегальной услуги после предъявления ордера в начале этого года.

30 июня полицейские после обыска, проведенного в районе Холлсли в Саффолке, арестовали 24-летнего мужчину, который подозревается в осуществлении незаконной потоковой трансляции премиальных телеканалов и других материалов, защищённых авторским правом.

Услугами платформы, до момента её закрытия сотрудниками полиции, пользовались по некоторым данным десятки тысяч подписчиков.

24-летний мужчина был доставлен в Следственный центр полиции Мартлшема для проведения допроса, после чего он был освобождён на время следствия в ожидании дальнейших действий дознания.

Мистер Шарп добавил: «Использование нелегальных потоковых платформ является серьёзным преступлением, и, оплачивая такие услуги, потребители отдают свои деньги напрямую преступникам. Это не серая зона. Пиратство является незаконной деятельностью, и вы рискуете подвергнуться судебному преследованию и осуждению за уголовное преступление».

«Законодательство Украины не содержит прямых норм для привлечения к ответственности пользователей нелегальных сервисов. Однако, если пользователь производит оплату за услуги такого сервиса, полиция может трактовать такие действия как финансирование пиратства (статья 176 УК Украины). Этот путь сложно будет реализовать в Украине. Мы уверены, что принцип follow the money на данный момент является одним из наиболее эффективных способов борьбы с пиратством. Пиратство – это нелегальный бизнес, а бизнес – это, прежде всего, про деньги. Если существенно снизить денежный поток, такой «бизнес» перестанет быть рентабельным и закроется сам. Речь идёт о различных способах уменьшения денежного потока нелегального сервиса, которые мы используем в рамках правового поля Украины, в частности, блокировка банковских транзакций на уровне банков, платежных систем и снижение потока доходов от рекламы», – комментирует ситуацию в Великобритании директор украинской антипиратской инициативы «Чистое небо» Вячеслав Миенко.

Ознакомиться с текстом письма, разосланного британской полицией, можно здесь.

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