Киевстар расширил покрытие LTE 900 МГц в Киевской области. Сеть 4G появилась еще в 75 населенных пунктах, сообщает пресс-служба оператора.

Сообщается, что для увеличения территории покрытия сети четвертого поколения Киевстар дополнительно запустил 12 базовых станций на частотах GSM-900. Благодаря этому еще 14 тысяч жителей небольших населенных пунктов получили возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом.

«Так, с сегодняшнего дня услуга скоростного мобильного интернета доступна жителям сел Полесского, Макаровского, Иванковского и Белоцерковского районов Киевской области. В том числе, Розалиевка, Радинка, Страхолесье, Нижиловичи, Луговики, Варивск и другие», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что параллельно оператор продолжает расширять покрытие 4G за счет диапазонов 1800 МГц и 2600 МГц. В целом, с начала года Киевстар подключил к сети четвертого поколения почти 6 тысяч населенных пунктов. А за все время развития в Украине технологии LTE оператор подключил к скоростному мобильному интернету 15 тысяч населенных пунктов.

Напомним, на прошлой неделе Киевстар включил LTE 900 МГц в 14 селах Одесской области. Доступ к услугам 4G появился в селах Марьяновка, Веселый Кут, Ульяновка, Аниськовка и других.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.