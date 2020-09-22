tvOS 14

Компания Apple выпустила очередное масштабное обновление программного обеспечения tvOS, под управлением которого работают сет-топ-боксы Apple TV.

Обновление, о предстоящем выпуске которого впервые было объявлено в июне на мероприятии WWDC от компании Apple, включает в себя ряд новых функций, а также улучшений производительности для устройства, при этом наибольшее количество из них касается сферы игр.

Пожалуй, важнейшей новой функцией, добавленной в tvOS 14, является функция быстрого возобновления игры. Спустя год после того, как компания Apple превратила Apple TV в некое подобие игровой консоли для подписчиков Apple Arcade, она представила функцию быстрого возобновления игры, которая позволяет пользователям сворачивать игру и быстро возобновлять её с того места, на котором они остановились. Такая функция давно является неотъемлемой частью операционных систем игровых консолей производства компаний Microsoft, Sony и Nintendo.

Среди прочих изменений функциональности, имеющих отношение к играм, – прекращение поддержки Xbox Elite Series 2 и Xbox Adaptive Controllers, а также расширение многопользовательской поддержки для игр Apple Arcade.

Если говорить о прочих обновлениях, внесённых в ОС, следует, прежде всего, упомянуть появление функции «картинка в картинке», которая позволяет пользователям смотреть видео в свёрнутом виде в уголке экрана во время использования других функций системы. Помимо этого, обновление позволит добавлять каналы с камер умного дома в Home View, поскольку компания Apple усиливает интеграцию Apple TV с собственной экосистемой умного дома Homekit.

Многие ожидают, что в следующем году компания Apple выпустит новое аппаратное устройство, хотя некоторые эксперты предсказывали, что об этом будет объявлено на мероприятии, которое компания проводила в прямом интернет-эфире на этой неделе.

Тем не менее, на этой неделе была представлена услуга единой подписки Apple One, которая в своей базовой точке объединяет Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade и расширенное хранилище iCloud. Стоимость подписки на пакет составляет 14.95 долларов в месяц.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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