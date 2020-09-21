Компания Vivacom начинает предоставлять услуги 5G в Болгарии. Оператор запустил технологию пятого поколения в центральных городских районах всех 27 районных центров, передает Mind.

Сообщается, что реализация технологии стала возможна благодаря применению метода динамического разделения спектра (DSS). По данным Vivacom, этот метод используют ведущие операторы связи вроде Swisscom, Play, Vodafone, Verizon и AT&T.

«DSS (динамическое совместное использование спектра) в корне меняет способ модернизации беспроводных сетей к технологиям нового поколения. Например, при переходе с 3G на 4G операторы должны были сохранить значительную часть частотного спектра, особенно для клиентов новой технологии, даже если они незначительны», — пишет ресурс.

Отмечается, что технология DSS позволяет абонентам использовать одну частоту в зависимости от своих потребностей в скорости и пропускной способности. Кроме того, благодаря совместному использованию спектра можно довольно быстро внедрять 5G везде, где уже есть сеть 4G.

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