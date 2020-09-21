Ежегодная конференция «Телевидение как Бизнес» перенесена на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального Телевизионного Комитета.

Сообщается, что причиной переноса конференции являются нынешние ограничительные условия, связанные с карантином. В то же время, по мнению организаторов, проведение мероприятия в онлайн-формате «полной мерой не сможет исполнить основополагающую функцию, которая налагается на конференцию».

««Телевидение как Бизнес» определяет основные ориентиры в развитии телевидения, которое с каждым готом активно трансформируется и получает новые формы потребления, но ни в коем случае – не умирает. Именно это и является особенной миссией конференции «Телевидение как Бизнес» — поддержать и закрепить центральную роль телевидения, а основным заданием ИТК в этом контексте – содействовать «живой» дискуссии среди профессионального сообщества, а не прятать ее за экранами мониторов» — сообщила директор ИТК Юлия Кахановская.

Отмечается, что о возможности проведения конференции «Телевидение как Бизнес» в 2021 году, формате и условиях участия будет проинформировано дополнительно.

Напомним, ежегодно конференция «Телевидение как Бизнес» проходит в формате открытой дискуссионной площадки, где лидеры телевизионного и рекламного рынка публично обсуждают актуальные проблемы сферы, способы их решения, обмениваются опытом успешной реализации медиа проектов и спецификой менеджмента.

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