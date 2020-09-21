США намерены подписать меморандум по 5G с Грузией, Украиной и Сербией. Соглашение коснется безопасности сетей пятого поколения, передают Новости-Грузия.

По словам и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера, в рамках подписания меморандума каждая из сторон возьмет на себя обязательство не использовать запрещенные технологии при строительстве сетей 5G.

«Планируется подписать меморандум о взаимопонимании по 5G с Украиной, Грузией и Сербией, чтобы заручиться обязательствами этих стран-партнеров по неиспользованию запрещенных технологий», — говорит Рикер в письменном вступительном слове, подготовленном к слушаниям в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам.

В частности, напомнил Рикер, в мае прошлого года более 30 стран согласовали Парижские положения, касающиеся создания безопасной сетевой инфраструктуры 5G, а также отказа от услуг поставщиков из авторитарных государств, таких как Коммунистическая партия Китая.

Кроме того, США неоднократно рекомендовали быть более осторожными при использовании китайского оборудования компаний Huawei или ZTE. В Америке считают, что посредством своих технологий Китай может осуществлять шпионаж.

Как известно, в мае прошлого года президент США Дональд Трамп выдал указ о запрете использования оборудования Huawei, в связи с опасениями шпионажа со стороны Китая и угрозы национальным интересам Америки. Для китайской компании это предзнаменовало закрытие доступа к технологиям и разработкам американских компаний.

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