Холдинг VEON, материнская компания Киевстар, может стать новым владельцем онлайн-кинотеатра Megogo. Сделка может помочь холдингу укрепить позиции на рынке, пишет НВ Бизнес.

Согласно данным, если стороны договорятся о сделке, Megogo перейдет во владение VEON не раньше чем через полгода. По предварительным оценкам экспертов, стоимость бизнеса Megogo составляет порядка 9 млрд рублей (3,33 млрд грн). Однако утверждается, что речь идет об оценке только российского бизнеса Megogo.

В свою очередь в Megogo как-либо комментировать возможную сделку отказались. Однако, по словам медиаэксперта Александра Глущенко, VEON покупка Megogo может быть вполне логичным шагом, в частности, для укрепления собственных позиций на рынке.

«Для VEON такое поглощение российского бизнеса Megogo вполне логично, учитывая договоренности Национальной медиа группы и Netflix и активности вокруг проекта „Витрина ТВ“. Вымпелком (Билайн) периодически проявлял интерес к этому сервису и, возможно, сейчас сможет сторговаться и приобрести. Учитывая сотрудничество НМГ и Netflix, для VEON в России покупка Megogo будет как, минимум, способом не сдать позиции и бороться за долю рынка. С другой стороны, никто не мешает VEON немного поиграться со своим сервисом и потом продать его тому же Netflix либо разработать колаборацию с интеграцией Netflix», — отметил эксперт.

Напомним, Megogo является одним из крупнейших онлайн-кинотеатров на территории СНГ. Заявленная аудитория сервиса составляет 55 млн пользователей. Компания имеет контракты со студиями FOX, BBC, Sony, Walt Disney и др.

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