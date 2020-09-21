Правительство Малайзии представило Национальный план развития цифровой инфраструктуры (JENDELA), который положит конец существованию в стране 3G и подготовит Малайзию к переходу на стандарт 5G. Об этом пишет издание W.Media.

Премьер-министр Малайзии Тан Шри Мухиддин Ясин заявил, что решение об отказе от технологии 3G должно «увеличить покрытие сетей 4G [в Малайзии], а также заложить прочную основу для развития в стране технологии 5G». Этот план будет поэтапно осуществлён до конца 2021 года.

В настоящее время правительство Малайзии осуществляет первый этап реализации плана JENDELA. Цели, которые должны быть достигнуты на данном этапе, включают расширение покрытия широкополосной связи в стандарте 4G с 91.8% до 96.9% в густонаселённых районах страны и увеличение скорости широкополосной связи с 25 Мбит/сек до 35 Мбит/сек.

Второй этап проекта JENDELA будет направлен на развитие цифровой инфраструктуры в штатах Сабах и Саравак, расположенных в Восточной Малайзии, где покрытие интернета значительно ниже, чем в штатах Западной Малайзии. Согласно плану, Сабах и Саравак станут наибольшими получателями выгод на втором этапе: будут модернизированы существующие башни связи, а также установлены сотни новых передатчиков.

Вскоре после заявления премьер-министра министр связи и мультимедиа Малайзии Сайфуддин Абдулла представил цифровую дорожную карту Промышленной Революции 4.0, в которой подробно изложены детали реализации второго этапа плана. Дорожная карта должна быть официально представлена в этом месяце.

Тем не менее, в отчете, подготовленном исследовательской компании CGS-CIMB, утверждается, что внедрение технологии 5G в Малайзии, как ожидается, будет отложено до 2022 года из-за «существующей неопределённости относительно того, каким образом и в какие сроки [второй этап] должен быть реализован», а также из-за необходимости уделять приоритетное внимание вопросам оптимизации скорости и расширения покрытия сетей 4G.

Несмотря на задержку, внедрение новой технологии знаменует собой начало захватывающего поворота в развитии цифровой экономики Малайзии. Обязательство Малайзии отключить сети 3G и открыть путь для внедрения технологии 5G свидетельствует о твёрдом намерении правительства помочь малазийцам преодолеть все возникшие сложности, связанные с необходимостью работать из дома в разгар пандемии.

Начало активного внедрения технологии 5G в Малайзии также может запустить бум облачных сервисов, поскольку приложения смогут быть более доступными для пользователей по всей территории страны, что является исключительно хорошей новостью для быстрорастущей цифровой экономики Малайзии.

Технология 5G также может позволить использовать больше современных технологий для Центров обработки данных, обеспечивая меньшее время задержки, более высокую надёжность и более быструю обработку данных в силу большей близости к пользователю. Это особенно важно, поскольку Малайзия, достаточно быстро идёт по пути прогресса, и в этом году о новых проектах объявили компании Bitglass, GDC и Vertiv.

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