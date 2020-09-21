18 сентября 2020г. на портале «Страна.UA» был опубликован материал под авторством «Александры Харченко» с громким названием «Смотрят Малахова, сериалы и Соловьева. Как Западная Украина подсела на российское телевидение». Стиль, подача и наполнение вызвали много вопросов, требующих уточнения, иначе материал носит однобокий и заангажированный характер, и писал его человек, далекий, как от темы телевидения, так и от темы типов приема.

— Жители Западной Украины начали массово смотреть российские телеканалы.

Жители Западной Украины не начали массово смотреть российские телеканалы. Открою страшную военную тайну — они это делают давно. Очень давно. По одной простой причине, российские каналы, в частности, международные версии, которые ретранслируют со спутников Hot Bird, ретранслируются с этой спутниковой группировки лет 15 с переменным успехом. Все кто хотел – смотрели международные версии российских федеральных каналов, еще до того, как российское ТВ начало гордо носить статус «телепомоев».

— Из-за отключения в прошлом году аналогового телевидения и перехода на цифру, для которого нужно покупать тюнер, люди ставят себе спутниковые тарелки, на которых в свободном доступе есть запрещенное в Украине российское ТВ.

Эфирное цифровое ТВ в Украине существует с 2011 года. Ни отключение аналогового вещания, ни внедрение цифрового эфирного ТВ не были никогда стимулом переходить на спутниковое ТВ. Массовый переход на прием спутникового сигнала начался с 2004 года, когда количество телеканалов на украинском и русском языках на спутниках «Amos — Sirius – HotBird» стало более 15-20, оборудование подешевело, и установка стала экономически целесообразной. Пик роста количества домохозяйств, в которых прием со спутника стал основным — пришелся на 2005 — 2010 года.

— К тому же, с этого года часть украинских телеканалов на спутнике закодирована, поэтому многие выбирают бесплатный контент из РФ.

В январе 2020 на спутнике был закодирован сигнал ведущих украинских правообладателей, и это привело к тому, что выросло количество домохозяйств, которые перешли на прием эфирного цифрового ТВ – Т2. Часть аудитории выбрали комбинированный прием – телеканалы медиагруп из Т2, остальные телеканалы в открытом доступе – со спутника. Многие не выбирают бесплатный российский контент, потому что этот контент «технически» присутствует рядом с «бесплатным» украинским. Так было до кодирования каналов медиагрупп, физика процесса не изменилась, как и логика. Количество украинских телеканалов, которые сейчас доступны с «Горыныча» – около 70, против 10 российских.

-Причем, как показал наш опрос, это особо массовое явление в глубинке на «дальнем Западе», куда не доходит цифровой сигнал – в карпатских селах, в Ровенской области, на Закарпатье, где у людей раньше было только аналоговое ТВ.

Опрос на «Страна.UA» – это серьезный показатель качества, особенно, когда отвечают люди, у которых есть интернет)) Судя по статье, доверие такое же, нулевое! Там где были проблемы с приемом эфира – давно все, кто имел желание смотреть телевидение – обзавелись комплектами для приема спутникового ТВ.

— Всего в Украине, по официальным данным, телевидение через спутник смотрят почти в 4,5 миллионах домов. То есть у 4,5 миллионов украинцев есть доступ к российским телеканалам.

У 4.5 миллионов домохозяйств в Украине спутниковый прием был основным, сейчас это количество уменьшилось примерно на миллион. Аудитория ушла в Т2, к кабельным операторам, к спутниковым платформам «Виасат Украина» и «Xtra TV», к ОТТ-сервисам. Технически, доступ к российским каналам есть у всех, кто обладает мозгами, прямыми руками и доступом к сети интернет, и эта аудитория, потенциально – все жители Украины. Параллельно у них есть такая же техническая и технологическая возможности иметь доступ к телеканалам Германии, Польши, Турции, Венгрии, Италии, Испании и даже Японии и Китая. Практически – аудитория спутникового приема уменьшается, так как количество «интересных» каналов уменьшается. И этот тренд – не только украинский, этот тренд еще и российский. Федеральные версии «Первого канала», «Россия-1» — закодированы. С октября кодируется телеканал «Матч». За 2019-2020 года в профессиональный стандарт вещания DVB-S2 T2-MI ушли все федеральные версии. Процесс кодирования – связан с авторскими правами и переходом на платный рынок. Поэтому, о какой популярности в массовом сегменте спутникового ТВ идет речь?

— При этом популярность спутникового телевидения из-за проблем с доступом к «цифре» увеличилась.

Популярность спутникового ТВ – во всем мире падает, Украина не исключение. А «проблемы с цифрой» увеличивают исключительно популярность доступа к сети интернет. Поэтому нет никакой увеличенной популярности, особенно там, где есть интернет. А там где есть суверенный прием Т2 – популярностью пользуются комбо-приемники, когда 32 телеканала принимаются из эфира, остальные украинские каналы в открытом виде – со спутника.

— «Когда установил тарелку, тогда и сдавать коттеджи легче – люди любят, чтобы в номере был телевизор со спутниковыми телеканалами. Российские передачи в основном смотрят. Ну не на английском же смотреть», – делится с нами хозяин колыбы из Яремче Ивано-Франковской Владимир.

Хозяин колыбы из Яремчи – явно недоговаривает, если к нему приходят смотреть российские каналы. Во-первых, он не имеет право заниматься публичной ретрансляцией, во-вторых, в колыбу не приходят за телевизором, в-третьих, главный вопрос у туристов: вай-фай есть?

— «Когда закодировали украинские телеканалы, в свободном доступе остались только российские каналы. Те же новости люди могли посмотреть на российских каналах.

После того как закодировали «украинские каналы», в свободном доступе со спутника остались доступны еще под сотню украинских каналов:

Те же новости, что и на российских каналах люди могут посмотреть на 112, НьюсВан, Зике, Наш…)) А учитывая количество украинских информационных каналов, а их около 20 и они вещают в открытом виде, заявление о том, что граждане остались без доступа к информации – дезинформация.

— С интернетом в нас тоже не все хорошо, потому что, скажем, у нас в Путильском районе только один интернет-оператор, который не очень заботится о качестве связи – скорость медленная и вообще не грузит в онлайне», – рассказывает «Стране» житель одного из сел Путильского района Черновицкой области Николай Кравцив.

С интернетом в отдельно взятой хате с кривыми руками и дешевым роутером возможно и не все хорошо, а если там стоит радиолинк через вай-фай, то чудес не бывает, но как показывает практика, качество доступа к сети интернет в Украине одно из лучших в Европе. И под частный случай, не факт что реальный, не факт, что виноват провайдер, а не шаловливые ручки абонента – списывать всю страну – это неоправданная чушь.

-Оксана Петрук из Ровенской области также призналась, что смотрит по спутнику российские телеканалы.

Перечень граждан, которые смотрят российские каналы – это удивительная попытка навязать дискурс. Есть миллионы украинцев, которые не смотрят российские каналы в Украине. Есть сотни тысяч, которые смотрят телеканалы других стран, и это не Россия. Проживают сотни тысяч, кто отказался от спутника и перешел на другие технологии приема.

— Как оказалась – у них все село установило спутниковые тарелки и смотрит российские телеканалы».

Все село установило спутниковые антенны чтобы смотреть российские каналы?))) Без уточнений, когда именно были проведены установки, на какие спутниковые позиции. Да еще и в Ровенской области?))) На кого это рассчитано? На аудиторию «Страна.UA»?)))

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