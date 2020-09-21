Популярность и важность виртуальных сим-карт стремительно растет. Уже через 5 лет, прогнозируют в Strategy Analytics, продажи eSIM для Интернета вещей достигнут 326 млн штук, передает DailyComm.

Согласно данным, уже через пять лет количество продаж eSIM вырастет вдвое в сравнении с текущим годом. Растущий спрос на виртуальные сим-карты объясняется тем, что доступ к IoT-оборудованию зачастую затруднен, а eSIM позволяет использовать не физические SIM-карты, а виртуальные.

«Растущее число устройств с поддержкой SIM-карт в проектах IoT представляет собой головную боль из-за необходимости обслуживания и управления в компаниях. Замена SIM-карт в миллионах устройств IoT непрактична и нереальна. eSIM предлагает надежное, масштабируемое решение проблемы SIM-карт, особенно для предприятий», — отметил исполнительный директор по направлению Enterprise and IoT в компании Strategy Analytics Эндрю Браун.

Напомним, первым среди украинских мобильных операторов eSIM запустил ТриМоб. Осенью прошлого года о запуске eSIM также заявил телеком-провайдер lifecell. В июле текущего года к ним присоединился Vodafone.

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