Сервис Netflix сервис по аренде DVD все еще пользуется немалым спросом в США. На сегодня более 2 миллионов американцев арендуют у компании DVD-диски, которые получают по почте, передает Капитал.

Как известно, компания Netflix организовала службу рассылок «DVD – почтой» в марте 1998. С появлением услуги потокового видео абонентская база службы рассылки DVD дисков начала стремительно сокращаться.

По данным ресурса, количество клиентов Netflix, которые предпочитают получать диски по почте, сокращается на полмиллиона человек каждый год. Однако, как заявил в 2018 году глава Netflix Рид Хастингс, сервис по аренде DVD не собираются закрывать еще как минимум пять лет.

Рассылка DVD дисков по подписке по-прежнему остаётся достаточно прибыльной для компании. Во втором квартале 2019 года продажа физических носителей принесла компании почти 46 миллионов долларов прибыли. Эта немалая прибыль и поясняет, почему компания по-прежнему поддерживает работу службы рассылки DVD дисков.

Кроме того, как говорят сами пользователи, они продолжают заказывать диски из-за того, что качество изображения на носителе выше, чем на сайте, а также из-за того, что в некоторых регионах США все еще плохой интернет.

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