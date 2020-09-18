Шведская компания Ericsson выкупит американского производителя оборудования Cradlepoint. Эта сделка должна поспособствовать расширению влияния Ericsson на рынке 5G, передает Прайм.

Согласно данным, сумма сделки составила 1,1 миллиарда долларов, окончательно она будет закрыта ближе к концу текущего года. После этого Cradlepoint станет полностью дочерней компанией Ericsson, продолжая работать под существующим брендом.

«Ericsson пришла к соглашению о покупке Cradlepoint, американского лидера на рынке решений… для 4G и 5G. Эти инвестиции являются ключом к текущей стратегии Ericsson по завоеванию рыночной доли в быстро расширяющемся пространстве 5G Enterprise», — сообщили в компании.

Cradlepoint является частной американской компанией, основанной в 2006 году. Имеет штаб-квартиру в Бойсе, офисы в Великобритании и Австралии, а также центр разработки в Силиконовой долине. В 2019 году объем продаж компании составил 137 миллионов долларов.

Напомним, в июне появилась информация о том, что США могут поглотить Ericsson и Nokia для конкуренции с Huawei. Сообщалось, что время от времени Вашингтон консультируется с Cisco Systems, другими американскими технологическими компаниями, операторами связи и частными инвестиционными фирмами по поводу покупки этих двух компаний.

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